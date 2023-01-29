EKONOMİ
29 Ocak 2023 - 23:30

Emekliler sevinçten çıldırdı! 4 gün içinde başvurana 4200 TL nakit ödeme yapılacak: Geçim derdini şıp diye kesecek!

Emekli promosyonları ile ilgili bankaların gelişmeleri devam ediyor. Son hamle ise Garanti BBVA'dan geldi. Peki emekli promosyon şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
29 Ocak 2023 - 23:30
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Emekliler sevinçten çıldırdı! 4 gün içinde başvurana 4200 TL nakit ödeme yapılacak: Geçim derdini şıp diye kesecek!
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Bankalar emekli promosyon tutarları ile ilgili birbirleriyle kıyasıya yarışırken Garanti BBVA yeni bir gelişme paylaştı. Garanti BBVA emekli promosyon tutarı nedir? Emekli promosyonu alma şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyonları ile ilgili gelişmeler sürerken Garanti BBVA yeni emekli promosyon gelişmelerini vatandaşla paylaştı. Yeni gelişmeye göre Garanti BBVA 4 bin 200 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapacak. Garanti BBVA'dan emekli promosyonu almak için emekli vatandaşların maaşlarını bankaya taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Garanti BBVA emekli promosyon tutarları ise maaşlara göre şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 600 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 200 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 400 TL; 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar ise 6 bin TL emekli promosyon ödemesine hak kazanacak. 



Garanti BBVA Emekli Promosyon Tutarları

Garanti BBVA emekli promosyon açıklamalarına göre emekli maaşlarının toplamı baz alınacak ve tek sefere mahsus emekli promosyon ödemesi yapılacak. Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra ilk emekli maaşı bankaya yattıktan sonraki ilk 3 iş günü içinde vatandaş emekli promosyonunu alabilecek. 3 senelik taahhüt sonrasında müşteri banka değişikliği yapamayacak. Olası bir taahhüt süresinde vefat durumu dışında SGK tarafından gelir ya da maaş ödemesi kesilirse, gelir ve maaş farklı bir kuruma taşınırsa, taahhüt süresi dolmadan kişi kendi isteğiyle taahhüdünü sonlandırırsa promosyon ilişkisi kesilmiş olur. Bu durumlardan biriyle karşılaşılması durumunda promosyonu alan vatandaş iade etmek durumunda kalır. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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