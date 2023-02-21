Finans
21 Şubat 2023 - 07:00

Emekliler sevinçten havaya uçacak! Yeni bayram ikramiyesi belli oldu: Tam iki kez alacaklar

Emekliye bayram müjdesi! Ramazan ve Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyeleri merakla bekleniyor. İkramiyelere ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Finans
21 Şubat 2023 - 07:00
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Emekliler sevinçten havaya uçacak! Yeni bayram ikramiyesi belli oldu: Tam iki kez alacaklar
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Ramazan Bayramı bu sene mart ayına, Kurban Bayramı ise hazirana denk geliyor. Bayramlar yaklaşırken ikramiyeler tekrar gündeme geldi. Bu konuda şimdilik resmi bir açıklama yok fakat yakın tarihte açıklama yapılması bekleniyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 senesi dini gün takvimine göre:



Mart ayının 22sini 23'üne bağlayan gece başlayan Ramazan Bayramı, 20 Nisan'da bitecek. Buna göre bayramın ilk günü 21 Nisan'a denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için öngörülen tarih ise mart ayının ortaları.

27 Haziran tarihi ise Kurban Bayramı arifesi. 4 gün olan Kurban Bayramı 1 Temmuz'da bitiyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise haziran ayının ortasında yatırılması bekleniyor.

İkramiyeler ne kadar olacak?

Emekliler geçen sene her iki bayramda da 1100 lira alarak toplamda 2 bin 200 liralık ikramiye sahibi oldular. Geçtiğimiz ocak ayında memur maaşlarına yüzde 30'luk zam uygulanırken emekli maaşlarında da aynı oranda zam geldi. Ancak bu seneki emekli ikramiyesi hakkında şimdilik açıklama yapılmadı. İkramiyelere yüzde 30 zam yapılırsa bir önceki sene 1100 lira olan ikramiyeler 1430 lirayı bulacak. Bu durumda her iki bayramda toplamda 2 bin 860 lira emekli ikramiyesi verilecek.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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