Emekliler sevinçten havaya uçacak! Yeni bayram ikramiyesi belli oldu: Tam iki kez alacaklar

Ramazan Bayramı bu sene mart ayına, Kurban Bayramı ise hazirana denk geliyor. Bayramlar yaklaşırken ikramiyeler tekrar gündeme geldi. Bu konuda şimdilik resmi bir açıklama yok fakat yakın tarihte açıklama yapılması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 senesi dini gün takvimine göre:
Mart ayının 22sini 23'üne bağlayan gece başlayan Ramazan Bayramı, 20 Nisan'da bitecek. Buna göre bayramın ilk günü 21 Nisan'a denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için öngörülen tarih ise mart ayının ortaları. 27 Haziran tarihi ise Kurban Bayramı arifesi. 4 gün olan Kurban Bayramı 1 Temmuz'da bitiyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise haziran ayının ortasında yatırılması bekleniyor.