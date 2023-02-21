Emekliler sevinçten havaya uçacak! Yeni bayram ikramiyesi belli oldu: Tam iki kez alacaklar







Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 senesi dini gün takvimine göre:







İkramiyeler ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı bu sene mart ayına, Kurban Bayramı ise hazirana denk geliyor. Bayramlar yaklaşırken ikramiyeler tekrar gündeme geldi. Bu konuda şimdilik resmi bir açıklama yok fakat yakın tarihte açıklama yapılması bekleniyor.Mart ayının 22sini 23'üne bağlayan gece başlayan Ramazan Bayramı, 20 Nisan'da bitecek. Buna göre bayramın ilk günü 21 Nisan'a denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için öngörülen tarih ise mart ayının ortaları. 27 Haziran tarihi ise Kurban Bayramı arifesi. 4 gün olan Kurban Bayramı 1 Temmuz'da bitiyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise haziran ayının ortasında yatırılması bekleniyor.Emekliler geçen sene her iki bayramda da 1100 lira alarak toplamda 2 bin 200 liralık ikramiye sahibi oldular. Geçtiğimiz ocak ayında memur maaşlarına yüzde 30'luk zam uygulanırken emekli maaşlarında da aynı oranda zam geldi. Ancak bu seneki emekli ikramiyesi hakkında şimdilik açıklama yapılmadı. İkramiyelere yüzde 30 zam yapılırsa bir önceki sene 1100 lira olan ikramiyeler 1430 lirayı bulacak. Bu durumda her iki bayramda toplamda 2 bin 860 lira emekli ikramiyesi verilecek.