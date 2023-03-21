Emekliler sevinçten ne yapacağını şaşırdı! Sayılı günler kaldı: O işlemi yapan rekor parayı cebine atacak!

Emekli promosyon rakamları milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği konulardan biriyken, Akbank emeklilik promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. Emeklilik reklam rakamlarına olan ilgi, bankalar arasında şiddetli bir rekabet yarattı.
Eylül 2022'de bankalararası rekabetin sona ermesiyle bağlantılı olarak en çok araştırılan konular, yeni yıl emeklilik promosyonu rakamlarının nasıl olduğu oldu. Yeni yılda emekli promosyonu rakamları değişkenlik gösterirken Akbank, Mart ayı emekli promosyonu rakamlarını güncellediğini açıkladı. İşte güncel emeklilik promosyon tutarları...
Akbank'tan SGK emekli maaşı alanlara 7000 Türk Lirasına varan promosyona ek olarak toplam 8500 Türk Lirası ödül ve 1.500 TL chip para veriliyor! 0 – 3499 Türk Lirası maaş tutarına 4200 Türk Lirası, 3500 Türk Lirası – 7499 Türk Lirası maaş tutarına 4850 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası – 9999 maaş tutarına 6250 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası ve üzeri maaş tutarlarına 7000 Türk Lirası 7000 TL'ye varan promosyona ek olarak, 1 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı’ndan emekli maaşınızı Akbank'a aktarır ve 3 yıl içinde bankadan maaş almayı taahhüt ederseniz, SGK emeklileri ilk defa Axess veya Winngs alarak kampanya sırasında 12 ay boyunca ayda en az 1000 Türk Lirası veya tek seferde harcama sözü verirseniz 1500 Türk Lirası chip para ile toplam 8500 Türk Lirasından yararlanabilirsiniz. Maaşınızı şubelere gitmeden Akbank Cep, İnternet veya müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla kolayca Akbank'a aktarabilirsiniz. Promosyon talebinde bulunabilirsiniz. Emekli sandığından emekliyseniz, çalıştığınız kuruma veya emeklilik hizmetleri ana birimine göndereceğiniz emeklilik başvurusu formunda, bankanızın maaş ve ikramiye ödeme tercihini Akbank aracılığıyla belirtebilirsiniz. SSK veya Bağ-Kur'dan emekli iseniz e-devlet veya SGK il/ilçe müdürlükleri üzerinden emeklilik başvurusu yaptığınızda dolduracağınız Akbank dağıtım tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde maaşınızın girileceği banka tercihi belirleyebilirsiniz. Diğer tüm bilgiler Akbank'ın resmi web sitesinde bulabilirsiniz.