Emekliler şimdi turnayı gözünden vurdu! Maaşlara 1.200 TL zam kesinleşti: Listedekiler o tarihten itibaren tıkır tıkır alacak!

Emekli maaşlarının netleşmesi ile intibak zammı hakkında detaylar da hız geçmeden açıklandı. Ocak ayı zamlı maaşlarının alınması ile emekliler şimdi Temmuz zammını merak etmeye başladı. 2000 yılı sonrasında SSK ve BAĞ-KUR maaşlarında 1200 – 1300 TL arasında artış beklenmektedir. Maaş zammı, 3600 ek gösterge ve daha nice konunun detayı yazımız ile sizlerle.
İntibak Yasası Çıkacak Mı?
Ankara kulislerinde konuşuldu iddiaları olan intibak yasasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya’dan açıklama geldi. Bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yıl öncesi emekli olanların maaşına ilave gelecek. 2000 yılı öncesi sigortalılarımızın emekli maaşları 2000 sonra emeklilerle neredeyse eş düzeydedir. Lakin 2000 sonrasındaki emekli olanların maaşları, 2000 öncesi emekli olanların maaşlarından geridedir.
Hükümet Vatandaş Lehine Kararlar Alacak
Hükümet sosyal güvenlikle alakalı sorunları çözüm noktasına ulaştırmaya gidiyor. Önümüzdeki günlerde ekonomik olarak gelişmelerde olumlu bir şekilde hareket edeceği söylendi.
İntibak Yasası Maaş Farklarını Giderme Yönünde
Emeklilik yaşında herhangi bir geri çekme ya da prim gün sayısında emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklikten öte konular ön planda. Bu intibak yasası dediğimiz konu ise, yurt dışı borçlanması ile alakalı bir meseledir. İntibak emekli maaşlarını diğer emeklilere oranla hizmet yılı ve aynı prim gün sayısına eştir.
Primlerin Eşitlenmesi Gerekiyor
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Müdürü olan Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yapmış olduğu açıklama ile; ‘ BAĞ-KUR’luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK’lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekmektedir. Bu haksızlığın giderilip prim günlerinin eşitlenmesi ise söz konusudur.’’