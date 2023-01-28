Emekliler son gün geldi çattı! Hemen başvuru yapılması gerekiyor: Tarihi kaçıran karalar bağlayacak!

Raporlara göre, ek ödeme için başvuran emekliler bundan yararlanabilecek.
11 MİLYON EMEKLİ İÇİN SON SAATLER, BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK, EK ÖDEME ALINACAK!
Nakit ihtiyacı olan ve uygun faiz oranlarıyla kredi
çekmek isteyen emekliler, emeklilik hesapları üzerinden başvuruda bulunabilirler. 11 milyon emekli için başlatılan bu kampanyaya kamu ve bazı özel bankalar aracılığıyla destek sağlanacak. Emekli iseniz ve nakit krediye ihtiyacınız varsa, emeklilik hesabınız üzerinden başvurabilir ve bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan ve kredi kullanmak isteyen emekliler kredi ödemelerinde uygun faiz oranlarından faydalanabilecek. İşlem hızlı bir şekilde tamamlanacak ve onaylanan krediler 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılacaktır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler, bankanın şartlarına uygun olmaları halinde kredi başvurusu yapabilirler ve bilgileri ve kredi ödemeleri hesaplarına yatırılır. Emekliler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta bulunan emeklilik hesapları üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi, bankanın şubeleri veya internet sitesinden de krediye erişebilecekler. Kamu bankaları, 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay vadeli kredi ödeme planı sağlayacak. Emekliler, emeklilik hesaplarını kullanarak kamu bankalarının yanı sıra Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve PTT aracılığıyla da kredi ve borç konsolidasyon kredisi başvurusunda bulunabiliyor.