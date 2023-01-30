Emekliler şubeye koşacak! Maaşların 20 katına kadar para alacaklar! O banka emeklileri coşturdu













Denizbank, EYT'li çalışanlar için kaçırılmayacak bir promosyon ödemesi kampanyası açtı, bu kampanyadan 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacak ve otomatik ödeme kapsamında fatura ödemesi yapılması gerekiyor.Denizbank, EYT'liler için kaçırılmayacak bir promosyon ödemesi kampanyasını açıkladı! Özellikle bakaların başlattığı promosyon ödemesi yarışında, hiçbir bankadan gelmemiş olan bu kampanyadan faydalanabilmek için özel bankalar emekliler için açıkladıkları promosyon ödemeleri katlanarak büyüyor.Denizbank'ta EYT'liler için cazip bir teklif var. Denizbank'tan EYT'lilere gerçekleştirilecek promosyon ödemeleri, vatandaşların aldıkları maaşlara göre değişiklik göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre, Denizbank'ın EYT'lilere ödeme yapmak için öngördüğü promosyon ödemesi, banka üzerinden en az 1 tane fatura ödemesinin otomatik ödemeye alınması koşuluyla standart ödeme kapsamında en fazla 5000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Promosyon ödemeleri yarışının sürmesiyle birlikte tüm bankalar her geçen gün kamu ve özel sektör çalışanlarına faydalanabilecekleri promosyon ödemelerinden bahsetmeye devam ediyor. Denizbank'ın EYT'liler için açtığı kampanya ise daha önce hiçbir bankadan gelmemiş olan bu kampanyadan faydalanmak için vatandaşların bankadan fatura ödemesini otomatik olarak almalarının gerektiği öngörüldü. Kamu ve özel sektör çalışanlarının, bu kampanyadan faydalanabilmeleri için Denizbank aracılığıyla fatura ödemesini otomatik olarak almaları gerekiyor. EYT'lilerin bu kampanyadan faydalanmak için ödemelerinin en fazla 5000 TL olmasının yanı sıra, Denizbank'ın bu kampanyadan faydalanılabilmesi için bankanın öngördüğü koşulların da yerine getirilmesi gerekiyor.