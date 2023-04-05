Emekliler talih kuşunu havada yakaladı! Bu ay 18.400 TL toplu para alacaklar: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsi listede!







QNB FİNANSBANK PROMOSYON







EK ÖDEME 8.400 TL HESAPLARDA

QNB Finansbank emeklilerine 18.400 TL ödeme yapılacağı haberi verilirken promosyon kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Emeklilere bankalar tarafından çeşitli imkanlar sunulurken yeni kampanya duyurusu geldi. Hazırlanan kampanya üzerinden emeklilerin yüzü gülerken hem maaş hem de promosyon alacak olan kişiler ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. İşte, QNB Finansbank emeklilere özel kampanya detayları...3.499 TL'ye kadar emeklilere 4.800 TL,3.500 - 7.499 TL aralığında olan emekli maaşlarına 5.600 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında yer alan maaşlara 7.200 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek tutar 8 bin TL olarak belirlendi.Emekli maaşını QNB Finansbank üzerinden alacaklar kampanyaya dahilinde ek ödeme yapılacağı bilgisi verildi. 1.200 TL puanlık indirim sağlanırken bununla beraber 7.500 TL emekli maaşı alanlara 8.400 lira kazanç sağlandı. Emeklilere verilen promosyonla beraber 10 bin TL ihtiyaç kredisi alınabileceği duyuruldu. 10 bin TL ihtiyaç kredisi alınırken emeklilerin toplamda alacakları tutar 18.400 TL olarak hesaplarda yerini alır.