EKONOMİ
05 Mart 2023 - 13:00

Emekliler turnayı gözünden vurdu! Mart ayında o bankalardan nakit ödeme müjdesi geldi!

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, emeklilere nakit ödeme ve düşük faizli kredi sunuyor

EKONOMİ
05 Mart 2023 - 13:00
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Emekliler turnayı gözünden vurdu! Mart ayında o bankalardan nakit ödeme müjdesi geldi!
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Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, emeklilere çok düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle kredi sunuyor.

Emekliler için Nakit Ödemeler

Emekliler bu bankalardan herhangi birine başvurarak Mart 2023 sonuna kadar nakit ödeme alabilecek. Ödeme süreci oldukça basit. 

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, emeklilere nakit ödeme ve düşük faizli kredi sunuyor

Emekliler İçin Düşük Faizli Krediler



Emekliler, nakit ödemelerin yanı sıra Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan düşük faizli kredilerden de yararlanabilir.  Kredi tutarları 50.000 ile 100.000 TL arasında belirlenmiş. 100.000 TL'ye kadar olan ödemeler 24 aya yayılabiliyor. Ayrıca yaklaşık 36 ay taksit imkânı da sağlanıyor.

Krediye Nasıl Başvurulur?

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, bankaların şubelerinden ya da mobil internet bankacılığından kolayca kredi başvurusunda bulunabilir. Onay süreci hızlı olan bu kredileri, emekliler onaydan hemen sonra kullanmaya başlayabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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