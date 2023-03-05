Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, emeklilere çok düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle kredi sunuyor.
EKONOMİ
05 Mart 2023 - 13:00
Emekliler turnayı gözünden vurdu! Mart ayında o bankalardan nakit ödeme müjdesi geldi!
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, emeklilere nakit ödeme ve düşük faizli kredi sunuyor
EKONOMİ
05 Mart 2023 - 13:00
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Emekliler İçin Düşük Faizli KredilerBu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, bankaların şubelerinden ya da mobil internet bankacılığından kolayca kredi başvurusunda bulunabilir. Onay süreci hızlı olan bu kredileri, emekliler onaydan hemen sonra kullanmaya başlayabilir.
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