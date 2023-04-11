Emekliler ve EYT'liler için kritik hafta! Hemen bunu yapanların ödemesi başlayacak: Duyuru yapıldı

Türkiye'deki milyonlarca emekli, bekledikleri haberin geldiğini öğrendi. Emekliler, Ramazan Bayramı'ndan önce emekli ikramiyelerini almaya başlayacaklar. EYT'liler de 31 Mart'a kadar başvuru yaptıkları takdirde bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler. EYT'liler ilk maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesi de alacaklar.
EMEKLİ MAAŞLARININ YATIRILACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Bu sene Ramazan Bayramı'na girmeden önce, emeklilerin yılda iki kez bir Ramazan bir Kurban Bayramı'nda aldıkları bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılmasının ardından, emekli bayram ikramiyelerinde de yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle, emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi. Emeklilere yılda toplam 4000 TL değerinde ikramiye verilerek son zam 2021 yılında yapılmış oldu. Emekliler, maaş günlerine göre sırayla bayram ikramiyelerini alabilecekler.