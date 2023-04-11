YAŞAM
11 Nisan 2023 - 20:30

Emekliler ve EYT'liler için kritik hafta! Hemen bunu yapanların ödemesi başlayacak: Duyuru yapıldı

Türkiye'deki milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin hesaplarına bu hafta itibariyle yatırılacağını öğrendiler. Bayram ikramiyesi, emeklilerin bayram coşkusunu artıracak. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
11 Nisan 2023 - 20:30
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Emekliler ve EYT'liler için kritik hafta! Hemen bunu yapanların ödemesi başlayacak: Duyuru yapıldı
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Türkiye'deki milyonlarca emekli, bekledikleri haberin geldiğini öğrendi. Emekliler, Ramazan Bayramı'ndan önce emekli ikramiyelerini almaya başlayacaklar. EYT'liler de 31 Mart'a kadar başvuru yaptıkları takdirde bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler. EYT'liler ilk maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesi de alacaklar.

EMEKLİ MAAŞLARININ YATIRILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

emekli



Bu sene Ramazan Bayramı'na girmeden önce, emeklilerin yılda iki kez bir Ramazan bir Kurban Bayramı'nda aldıkları bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılmasının ardından, emekli bayram ikramiyelerinde de yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle, emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi. Emeklilere yılda toplam 4000 TL değerinde ikramiye verilerek son zam 2021 yılında yapılmış oldu. Emekliler, maaş günlerine göre sırayla bayram ikramiyelerini alabilecekler.

ÖDEMELERİN YATIRILACAĞI NET TARİH BELLİ OLDU

ÖDEME

Bu hafta başlayarak emekli bayram ikramiyeleri emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Bayram ikramiyeleri, her emeklinin maaş gününe göre farklı tarihlerde ödenecek. SGK tarafından 17, 18, 19, veya 20 Nisan olarak belirlenen emekliler, maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyelerini de 14 Nisan'da alacaklar.

21, 22 veya 23 Nisan ödeme günü olanlar, ödemelerini 15 Nisan'da alacaklar. 24, 25 veya 26 Nisan ödeme günü olanlar ise ödemelerini 16 Nisan'da alabilecekler. Bu şekilde, emeklilere en düşük 9.500 TL ödeme yapılacak ve Ramazan Bayramı öncesi ödemeler tamamlanmış olacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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