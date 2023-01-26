EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 12:15

Emekliler voleyi vurdu! Promosyonda o banka zirveye çıktı: Şubeye gelene oluk oluk para dağıtacak!

İşte müjdeli haberler. Emeklileri havalara uçuracak, sevinçten tur attıracak haberler geldi. Emekliler için sevindirici karar verildi. İş Bankası emekli müşterilerine 20 bin TL ödeme yapacak. İş Bankası'nın açıkladığı promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu.

EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 12:15
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Emekliler voleyi vurdu! Promosyonda o banka zirveye çıktı: Şubeye gelene oluk oluk para dağıtacak!
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Emekliler voleyi vurdu! Promosyonda o banka zirveye çıktı: Şubeye gelene oluk oluk para dağıtacak! Emeklilerin yüzünü güldüren hamleler İş Bankasından ve BDDK'ndan geldi.

emekli maaş



 Emeklilik için promosyon ödeme miktarların yükselten iş bankasından sevindirici haber. Emekli promosyonları 20 bin TL olacak. Yetmedi BDDK emekliler için çok güzel bir haber verdi. Alınan kararı duyuran BDDK'nun kararı haberimizde. İşte tüm detaylar...

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EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ haberler GELDİ. EMEKLİLER ÇOK SEVİNECEK

İşte müjdeli haberler. Emeklileri havalara uçuracak, sevinçten tur attıracak haberler geldi. Emekliler için sevindirici karar verildi. İş Bankası emekli müşterilerine 20 bin TL ödeme yapacak.  İş Bankası'nın açıkladığı promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. 

emekli maaş

İş Bankası emekli vatandaşlara 20 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Evet yanlış duymadınız eğer emekli olup da maaşını İş Bankası'na taşıyan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını bu bankadan alma sözü veren, taahhüt eden müşterilerine 20.000 TL promosyon ödeneceği açıklandı. Müjdeli haber emeklileri sevindirdi. Kampanyaya dair bilgiler merak ediliyor.

para

Yetmedi. BDDK'da durmadı. Çalışma başlattı. Emekli maaşları ve promosyonları hakkında çalışmalar yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu emekliler için sürpriz bir karar aldı. Bu karar emeklileri sevindirecek. 

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BDDK emeklilere yapılacak promosyon ödeme miktarlarının en az 11 bin TL olması gerektiğini açıkladı. BDDK bu konuda destek faaliyetlerinin artırılacağını ve emeklilerin yanında olunacağının altı çizildi. 

Verilen karara göre en düşük emekli maaşına 11.000 TL promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı. Maaşları yüksek olanların ise 20.000 TL promosyon ödemesi alacağını açıkladı. 

Başvurular e devlet üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi ocak ayının sonu. Banka tercihinizi İş Bankası yaparak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. 

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