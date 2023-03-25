Emekliler voliyi vurdu! Bildiğiniz tüm bayram ikramiyelerini unutun: Maaş zammı sonrası ikramiyelerde dev artış!







Potansiyel Bayram İkramiyesi Artışı







Bayram İkramiyesi Artışının Açıklanması

Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılacağını açıkladı. Ara zamma rağmen emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son 2 yıldır değişmeyen 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinde olası bir artışın sinyalini verdi.Bayram ikramiyesi zammı için çeşitli formüller tartışılıyor. Bunlardan biri ikramiyenin halen 3.577 TL olan asgari ücrete sabitlenmesi seçeneği. Bir diğer formül ise her bayram öncesi ikramiyenin 1 katına çıkarılarak 2.200 TL'ye yükseltilmesi ve böylece bayram ikramiyesinin %100 artırılması. Bu senaryoda 2023 yılında emeklilerin alacağı toplam bayram ikramiyesi 4.400 TL olacak.Bayram ikramiyesi zammına ilişkin müzakereler henüz başlamadı, ancak önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Ramazan ayının yaklaşması ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte bayram ikramiyesi ödemelerinin 15 Nisan itibariyle hesaplara yatırılması bekleniyor.