Finans
25 Mart 2023 - 19:30

Emekliler voliyi vurdu! Bildiğiniz tüm bayram ikramiyelerini unutun: Maaş zammı sonrası ikramiyelerde dev artış!

Emekliler, seçim zammı alıyor... Bir yandan da bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı gündemde...

Finans
25 Mart 2023 - 19:30
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Emekliler voliyi vurdu! Bildiğiniz tüm bayram ikramiyelerini unutun: Maaş zammı sonrası ikramiyelerde dev artış!
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Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.  Ara zamma rağmen emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son 2 yıldır değişmeyen 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinde olası bir artışın sinyalini verdi.

EMEKLİLER SEÇİM ZAMMI ALIYOR VE BAYRAM İKRAMİYE ARTIŞINI BEKLİYOR

Potansiyel Bayram İkramiyesi Artışı



Bayram ikramiyesi zammı için çeşitli formüller tartışılıyor. Bunlardan biri ikramiyenin halen 3.577 TL olan asgari ücrete sabitlenmesi seçeneği. Bir diğer formül ise her bayram öncesi ikramiyenin 1 katına çıkarılarak 2.200 TL'ye yükseltilmesi ve böylece bayram ikramiyesinin %100 artırılması. Bu senaryoda 2023 yılında emeklilerin alacağı toplam bayram ikramiyesi 4.400 TL olacak.

Bayram İkramiyesi Artışının Açıklanması

Bayram ikramiyesi zammına ilişkin müzakereler henüz başlamadı, ancak önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Ramazan ayının yaklaşması ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte bayram ikramiyesi ödemelerinin 15 Nisan itibariyle hesaplara yatırılması bekleniyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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