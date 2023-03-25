Emekliler zil takıp oynayacak! 7500 TL'lik ilk zamlı maaş o tarihte hesaplarda: Sürpriz tarih erken sızdırıldı

Emekli vatandaşlar maaşlara yapılan zamlar sonrasında gözlerini emekli ikramiyelerine ve maaş tarihlerine çevirdi. Peki emekli maaşları zamlı haliyle ne zaman yatmaya başlayacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞLARININ ZAMLI HALİEmekli maaşları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında maaş zamlarının meclis onayından geçmesi gerektiği biliniyor. Yeni maaş miktarlarının Mart ayı bitmeden meclis onayından geçmesi ve yasalaşması yer alıyor. Eğer Mart ayı sonuna kadar karar onaylanırsa emekli vatandaşlar Nisan ayında zamlı maaşlarını alabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar kapsamında EYT yasasıyla birlikte emeklilik hakkı kazanan ve emeklilik başvurusu yapan vatandaşlar da zamlı maaşlardan faydalanabilecek. Emeklilerin en çok beklediği konulardan biri de emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan görüşmeler sonrasında emekli bayram ikramiyeleri masaya yatırıldı. Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinde de bir iyileştirme yapmak için çalışma yapıldığını ve ilerleyen günlerde bunların açıklanacağını belirtti. Emekli maaşlarına yapılan yeni iyileştirme sonrasında 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 2 bin TL artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. 7 bin 500 TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşların maaş artışları ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi.