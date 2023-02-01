Emeklilere 1300 TL zam! Emekli olunan tarihe dikkat

İntibak yasası ile 2000 sonrası ve 2000 öncesi emekli olanların maaşlarındaki fark düzenlenmiş olacak.
Emeklilere 1300 TL zam! Emekli olunan tarihe dikkat2000 yılından sonra emekli olanların yüzünü güldürecek haberler geldi. 2000 yılından sonra emekli olanların BAĞ-KUR ve SSK maaşlarında 1300 TL ek gelir alacakları intibak yasası en fazla yükselenler arasında yer aldı.
Bu yasanın onaylanması ile beraber 2000'li yıllarda emekli olanlarla 2000'li yıllardan sonra emekli olanların maaşları arasındaki fark ortadan kalkacak. Meclisten geçecek olan intibak kanunuyla birlikte maaşlarda artış yaşanacak ve prim eşitleme gelmiş olacak. Emeklilerin merakla beklediği bu intibak yasası nedir ve bu yasadan kimler yararlanabilir? 2000 yılından önce emekli olanlar ile 2000 yılından sonra emekli olanların emekli maaşları arasında eşitlik bulunmuyor. Emeklilerin maaşları arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için intibak zammı ve prim eşitlemesi talep ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün intibak düzenlemesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı,” dedi ve “Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır.” Takvim Gazetesi ekonomi Müdürü Faruk Erdem de intibak kanunu ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Ergün "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." İfadelerini kullandı. Emekli maaşlarında yaşanan bu eşitsizliğin giderilmesi için yapılan çalışmalarla 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak kanunu ile maaşlara 350 TL gibi bir zam yapılmıştı.
2000 yılından sonra BAĞ-KUR’lular (4B) ve SSK (4A) ile emekli olanlar, 2000 öncesi emekli olanlarla aynı prim gün sayısı ve aynı prim kazancı olmasına rağmen 2000'li yılların başında emekli olanların kendilerinden daha fazla maaş almasından şikayetçiydiler. Beklenen intibak kanunu ile birlikte yaşanan bu haksızlığın giderilmesi için 2000'li yıllardan sonra emekli olanların maaşına yapılacak olan 1300 TL artışla eşitlik sağlanması bekleniyor. Aynı prim toplamına rağmen emekliliğin hangi yıl gerçekleştiği maaşların arasında farklılık olmasına neden oluyor. Yaklaşık 5 bin prim günü olan ve 1999 yılından önce emekli olanlar ortalama 4 bin TL emekli maaşı alırken, 2000 yılından sonra emekli olan bir kişi 5 bin prim gününe sahip olsa dahi emekli maaşı yaklaşık 2 bin 500 TL gibi bir rakam oluyor.
İşte intibak düzenlemesi tam olarak bu eşitsizlik için yapılacak bir yasadır. 2000 yılı öncesi ve 2000 sonrasında emekli olanların maaşlarının eşit bir şekilde ödenmesi intibak düzenlemesi ile mümkün hala gelecektir.