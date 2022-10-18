Emeklilere 15.000 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'den maaş alanlara ödemeler Ekim ayı sonuna kadar! Resmi Gazetede yayınlandı

Emeklilik hesapları üzerinden başvuru yaptıktan sonra onay alabileceğiniz ilgili kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda şubeye gitmeden işlemlerini aynı gün gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası, Vakıfbank Halkbank ve PTT'den emekli maaşı alıyorsanız, almış olduğunuz 15000 TL kredi size 36 ay vadeli ödeme planı oluşturabileceğiniz, belgesiz ve aynı zamanda masrafsız alabileceğiniz kredi kampanyası olarak verilecektir. Başvuru sahibinin nakit ihtiyacı varsa, gün içinde şartlara göre işlem yapacaktır.
ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Emeklilik hesabınızla kayıt olmanız halinde alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde daha öncesinde belirlenmiş olan kredi politikalarına uyan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi istemeleri halinde şubeye gerek kalmadan online olarak kredi onayı alabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank internet bankacılığı uygulamasını kullanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları halinde, Resmi Gazete'de yayınlanan bu haber ile hemen internet üzerinden başvuru yapabilecekler.