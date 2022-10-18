EKONOMİ
18 Ekim 2022 - 09:24

Emeklilere 15.000 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'den maaş alanlara ödemeler Ekim ayı sonuna kadar! Resmi Gazetede yayınlandı

Emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik başlatılan kampanyada, 15 bin TL'ye kadar ödeme yapacak olan bankaların listesi yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan haberle, nakit ihtiyacı olanların Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT'den emekli maaşı almaları halinde 15.000 TL'ye kadar kredi desteği yapılacağı duyuruldu.

EKONOMİ
18 Ekim 2022 - 09:24
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Emeklilere 15.000 TL ödeme yapılacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'den maaş alanlara ödemeler Ekim ayı sonuna kadar! Resmi Gazetede yayınlandı


Emeklilik hesapları üzerinden başvuru yaptıktan sonra onay alabileceğiniz ilgili kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda şubeye gitmeden işlemlerini aynı gün gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası, Vakıfbank Halkbank ve PTT'den emekli maaşı alıyorsanız, almış olduğunuz 15000 TL kredi size 36 ay vadeli ödeme planı oluşturabileceğiniz, belgesiz ve aynı zamanda masrafsız alabileceğiniz kredi kampanyası olarak verilecektir. Başvuru sahibinin nakit ihtiyacı varsa, gün içinde şartlara göre işlem yapacaktır.

Emeklilere 15.000 TL ödeme yapılacak

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ



Emeklilik hesabınızla kayıt olmanız halinde alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde daha öncesinde belirlenmiş olan kredi politikalarına uyan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi istemeleri halinde şubeye gerek kalmadan online olarak kredi onayı alabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank internet bankacılığı uygulamasını kullanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları halinde, Resmi Gazete'de yayınlanan bu haber ile hemen internet üzerinden başvuru yapabilecekler.

PTT 15 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar cep telefonundan SMS göndererek ne kadar onay aldıklarını görebilir ve bu durumda banka şubelerine gitmeden işlem yapabilirler. Bu mesajı cep telefonunuzdan PTT yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı girerek 30 50'ye gönderirseniz, PTT ile Banka arasında SMS ile işlem yapan Banka arasında size verilecek olan Emeklilik Kampanyasına Kredi kullanabilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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