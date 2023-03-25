Finans
25 Mart 2023 - 11:00

Emeklilere 2 bin TL'lik okkalı zam sonrası ikramiye vites artırdı! Bu oran neredeyse kesinleşti: Emekli ikramiyesi en az bu kadar ödenecek

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam haberleri peş peşe gelirken 2 bin TL zam yüzleri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda en düşük emekli maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu. İşte, bayram öncesi zam ve ikramiye detayları...

Finans
25 Mart 2023 - 11:00
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Emeklilere 2 bin TL'lik okkalı zam sonrası ikramiye vites artırdı! Bu oran neredeyse kesinleşti: Emekli ikramiyesi en az bu kadar ödenecek
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Ramazan Bayramına sayılı günler kala emeklilere güzel haber geldi. Emekli ikramiyeleri enflasyon oranlarına göre belirlenirken Şubat ayında yüzde 55,15 enflasyon oran ele alınmasıyla bayram ikramiyeleri 1.750 TL olarak güncellendi. En düşük emekli maaşına gelen zamla beraber ikramiyelere ilişkin detaylar haberimizde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN TL ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla beraber ortak karara alınarak güncel rakam 7.500 TL olarak açıklandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ



Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğu merak konusu olurken 21 Nisan 2023 tarihinden önce hesaplara ödemelerin geçirileceği duyuruldu. Emekli bayram ikramiyeleri 1.100 TL olurken 2 bayramda ise toplamda 2.200 TL hesaplarda yer alıyor.

emekli bayram ikramiyesine zam

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM

Gelen zam haberlerine karşılık olarak güncel rakamın 1.750 TL olarak güncellendiği duyuruldu. Kurban ve Ramazan Bayramı olarak toplamda 3.500 TL ikramiye ödemesi yapılacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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