Emeklilere 2 bin TL'lik okkalı zam sonrası ikramiye vites artırdı! Bu oran neredeyse kesinleşti: Emekli ikramiyesi en az bu kadar ödenecek

Ramazan Bayramına sayılı günler kala emeklilere güzel haber geldi. Emekli ikramiyeleri enflasyon oranlarına göre belirlenirken Şubat ayında yüzde 55,15 enflasyon oran ele alınmasıyla bayram ikramiyeleri 1.750 TL olarak güncellendi. En düşük emekli maaşına gelen zamla beraber ikramiyelere ilişkin detaylar haberimizde.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN TL ZAMCumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla beraber ortak karara alınarak güncel rakam 7.500 TL olarak açıklandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğu merak konusu olurken 21 Nisan 2023 tarihinden önce hesaplara ödemelerin geçirileceği duyuruldu. Emekli bayram ikramiyeleri 1.100 TL olurken 2 bayramda ise toplamda 2.200 TL hesaplarda yer alıyor.