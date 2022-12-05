EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 18:29

Emeklilere 2023'te 3 maaş müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez: 3 maaş veriliyor

Devlet tarafından emeklilere 3 maaş birden verilecek. Hangi sigorta kolunda çalışıldığı fark etmeden her ay üç maaş birden alabilecekler. İşte şartlar...

EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 18:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilere 2023'te 3 maaş müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez: 3 maaş veriliyor


Emeklilerin devletten birden fazla maaş alma hakkı bulunuyor. Uzun yıllar çalışma hayatında yer aldıktan sonra emekliye ayrılanlara devlet ek ödenekler sunuyor. Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği verilen özel imkanlar ile SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığından emekli olanlar birden fazla maaş alabiliyor.

Emekli kadınların eşi, annesi ya da babası vefat ettiğinde sosyal güvenlik mevzuatına göre özel imkanlar sunulmaktadır. Vefat eden kişinin hangi sigorta kolunda çalıştığına bakılmaksızın geride kalan eşine maaş bağlanmaktadır. Kadın eğer bekarsa bağlanan maaş yetim maaşı olmaktadır. Bu maaşı alabilmek için memur veya Bağkurlu sigortalı eşin Ekim 2008 tarihinden sonra vefat etmesi durumunda en az 1800 gün prim ödemiş olma şartı aranmaktadır.



Ekim 2008 tarihinden sonra vefat eden sigortalının ise SSK’lı olması durumunda 5 yıldan beri sigortası olması ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı bulunmaktadır. Bu şartlar dahilinde emeklilerin 3 maaş birden alma hakları doğar.

emekli

Emekliler bir ayda 3 maaş birden alabilirler!

Emekli kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşı için bir engel teşkil etmemektedir. Bu kapsamda iki ayrıntı öne çıkıyor. Bunlardan ilki; eş, anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce mi sonra mı vefat ettiği; ikincisi ise sigorta statüleridir.

Yetim ya da dul maaşı alabilmek için vefat eden kişinin SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı’na mı mensup olduğu önem taşımaktadır. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, Bağkur emeklisi eşin vefatı halinde dul aylığı alan kadın, memurluktan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir.

Böylelikle emekli bir kadının hem kendinden, hem vefat eden babasından hem de vefat eden eşinden aynı anda maaş alması mümkün kılınmıştır. Sigorta kolları çakışmadığı sürece üç maaşın birden alınabilmesine olanak tanınıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamayacaklar! Emekliye ayrılmadan önce mutlaka yapılması gerekiyor
Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamayacaklar! Emekliye ayrılmadan önce mutlaka yapılması gerekiyor
İş Bankası promosyonda vites artırdı! 15.000 TL'ye yükseldi
İş Bankası promosyonda vites artırdı! 15.000 TL'ye yükseldi
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! 4A 4B 4C emekli maaşı 2023 enflasyon farkı zammı!
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! 4A 4B 4C emekli maaşı 2023 enflasyon farkı zammı!
Ziraat Bankası o harcamaya 500 TL indirim yapıyor: Ay sonuna kadar vaktiniz var!
Ziraat Bankası o harcamaya 500 TL indirim yapıyor: Ay sonuna kadar vaktiniz var!
Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla yararlanabilecek: 31 Aralık son
Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla yararlanabilecek: 31 Aralık son
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek! Maaşını Halkbank'tan alan cebine 5 Bin TL koyacak
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek! Maaşını Halkbank'tan alan cebine 5 Bin TL koyacak
Son Haberler
Altın Kelebek Ödülleri'nde dikkat çeken isimlere ödüller! Altın Kelebek'te kim hangi ödülü aldı?
Altın Kelebek Ödülleri'nde dikkat çeken isimlere ödüller! Altın...
Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamayacaklar! Emekliye ayrılmadan önce mutlaka yapılması gerekiyor
Bunu yapanlar kıdem tazminatı alamayacaklar! Emekliye ayrılmadan önce...
İş Bankası promosyonda vites artırdı! 15.000 TL'ye yükseldi
İş Bankası promosyonda vites artırdı! 15.000 TL'ye yükseldi
Güzel şarkıcı Sertab Erener 58.ci yaşını sosyal medyada kutladı
Güzel şarkıcı Sertab Erener 58.ci yaşını sosyal medyada kutladı
Tuba Ünsal’dan sosyal medyada gündem olan tepki
Tuba Ünsal’dan sosyal medyada gündem olan tepki
Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan’ın doktorundan açıklama geldi
Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan’ın...
Acun Ilıcalı utangaç sevgilisi Çağla Altunkaya’yı yanından ayırmıyor
Acun Ilıcalı utangaç sevgilisi Çağla Altunkaya’yı yanından ayırmıyor
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah olanlara tepkisiz kalamadı
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah olanlara tepkisiz kalamadı
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! 4A 4B 4C emekli maaşı 2023 enflasyon farkı zammı!
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! 4A 4B 4C emekli maaşı 2023...
Genç kızlar ve ev hanımları BİM'e akın edecek! BİM 6-9-13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda çıldırtan indirimler!
Genç kızlar ve ev hanımları BİM'e akın edecek! BİM 6-9-13 Aralık...
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı
Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı
Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi
Şevval Sam’ın gurur dolu gecesi
Yargı dizisinin senaristi herkesi gözyaşlarına boğdu
Yargı dizisinin senaristi herkesi gözyaşlarına boğdu
Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı
Zeynep Bastık sosyal medya tepkilerine maruz kaldı