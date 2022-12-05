Emeklilere 2023'te 3 maaş müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez: 3 maaş veriliyor

Emeklilerin devletten birden fazla maaş alma hakkı bulunuyor. Uzun yıllar çalışma hayatında yer aldıktan sonra emekliye ayrılanlara devlet ek ödenekler sunuyor. Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği verilen özel imkanlar ile SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığından emekli olanlar birden fazla maaş alabiliyor. Emekli kadınların eşi, annesi ya da babası vefat ettiğinde sosyal güvenlik mevzuatına göre özel imkanlar sunulmaktadır. Vefat eden kişinin hangi sigorta kolunda çalıştığına bakılmaksızın geride kalan eşine maaş bağlanmaktadır. Kadın eğer bekarsa bağlanan maaş yetim maaşı olmaktadır. Bu maaşı alabilmek için memur veya Bağkurlu sigortalı eşin Ekim 2008 tarihinden sonra vefat etmesi durumunda en az 1800 gün prim ödemiş olma şartı aranmaktadır.
Ekim 2008 tarihinden sonra vefat eden sigortalının ise SSK’lı olması durumunda 5 yıldan beri sigortası olması ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı bulunmaktadır. Bu şartlar dahilinde emeklilerin 3 maaş birden alma hakları doğar.