Emeklilere 2023'te 3 maaş müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez: 3 maaş veriliyor













Emekliler bir ayda 3 maaş birden alabilirler!

Emeklilerin devletten birden fazla maaş alma hakkı bulunuyor. Uzun yıllar çalışma hayatında yer aldıktan sonra emekliye ayrılanlara devlet ek ödenekler sunuyor. Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği verilen özel imkanlar ile SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığından emekli olanlar birden fazla maaş alabiliyor. Emekli kadınların eşi, annesi ya da babası vefat ettiğinde sosyal güvenlik mevzuatına göre özel imkanlar sunulmaktadır. Vefat eden kişinin hangi sigorta kolunda çalıştığına bakılmaksızın geride kalan eşine maaş bağlanmaktadır. Kadın eğer bekarsa bağlanan maaş yetim maaşı olmaktadır. Bu maaşı alabilmek için memur veya Bağkurlu sigortalı eşin Ekim 2008 tarihinden sonra vefat etmesi durumunda en az 1800 gün prim ödemiş olma şartı aranmaktadır.Ekim 2008 tarihinden sonra vefat eden sigortalının ise SSK’lı olması durumunda 5 yıldan beri sigortası olması ve en az 900 gün prim ödemiş olma şartı bulunmaktadır. Bu şartlar dahilinde emeklilerin 3 maaş birden alma hakları doğar.Emekli kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşı için bir engel teşkil etmemektedir. Bu kapsamda iki ayrıntı öne çıkıyor. Bunlardan ilki; eş, anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce mi sonra mı vefat ettiği; ikincisi ise sigorta statüleridir. Yetim ya da dul maaşı alabilmek için vefat eden kişinin SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı’na mı mensup olduğu önem taşımaktadır. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, Bağkur emeklisi eşin vefatı halinde dul aylığı alan kadın, memurluktan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Böylelikle emekli bir kadının hem kendinden, hem vefat eden babasından hem de vefat eden eşinden aynı anda maaş alması mümkün kılınmıştır. Sigorta kolları çakışmadığı sürece üç maaşın birden alınabilmesine olanak tanınıyor.