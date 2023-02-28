Emeklilere 3 maaş müjdesi geldi! Tek bir şartı taşıyan her ay alacak

SGK bazı şartların taşınması durumunda iki hatta üç maaş birden ödeme yapacağını duyurdu. Sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alma hakkına sahipken eşlerden biri vefat ettiği zaman hayatta kalan kişi ölen kişinin emekli aylığından yararlanabilecek. İşte aynı anda 3 maaş birden almak mümkün. Konu hakkında merak edilenler ise detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.
AYNI ANDA 3 MAAŞ BİRDEN
Dul aylığı alan kişiler yeni bir evlilik yaptığı zaman maaşları otomatik olarak kesilirken eşinin ölümünden sonra dul maaşı alanlar aynı zamanda kendi maaşı olan kadınlar babaların vefatından kaynaklı yetim ödemesinden de yararlanabilecek. Bu da kişinin alabileceği maaş sayısının 3'e çıkmasını gösteriyor.
Bağkur emeklisi olan kişi, SSK'lı eşinin vefat etmesinden sonra dul aylığı almaya devam ederken Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatıyla yeni bir ödeye hak kazanır.
ÇİFTE MAAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bahsi geçen 3 maaş birden almak için SGK
tarafından belirtilen şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Emekli aylığını alabilmek için belirtilen şartlara uygunluk kontrol edilirken memur ve bağkurlu olan eş, 2008 Ekim tarihinden sonra vefat ettiyse en az 1800 gün prim ödemesi olması şartına bakılır. Ekim 2008'den sonra vefat eden SSK'lı olan kişilerin ise 5 yıllık sigorta şartı aranıyor. Bunun için kişilerin aynı zamanda 900 gün prim ödemiş olması gereklidir. Yaşanan bu durumlarda eşin çalışması durumunda veya emeklilik durumunda ise aylık maaş bazen tamamı her ay hesabına yatırılır. Çalışmayan veya emekli olmayan kişi, ölen eşinin maaşının %75’ini alması mümkün iken çalışan veya emekli olan kişi, ölen eşinin maaşının %50’sini almaktadır. Bu imkandan yararlanmak isteyenler ise SGK İl Müdürlüklerine giderek başvuruda bulunabilir. Başvuruya giderken ölen kişinin ölüm belgesinin yanlarında bulunması gerekir.