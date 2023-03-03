Emeklilere baharı erken getiren ödeme! Maaş hesabınızı kontrol edin: 5.000 TL yatmış olabilir!













MAAŞLARA GÖRE PROMOSYON ORANLARI DEĞİŞİYOR!

QNB Finansbank, emeklilere 5000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmak için, şubelerinden veya 0850 222 11 00 QNB Finansbank Emekli Bankacılığı Hattı'ndan başvuruda bulunulması gerekiyor.QNB Finansbank, emekliler ve yakında emekli olacaklar için önemli bir kampanya başlattı. Banka, müşterilerine özel avantajlar ve düşük faizli krediler sunmakla beraber, emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyanlara 5000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. QNB Finansbank, emekli maaşınınızın ortalama miktarına göre ödeme yapılacağını açıkladı.0-3.499 TL arasında ortalama maaş tutarı olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.499 TL arasında ortalama maaş tutarı olanlar için 3.500 TL, 7.500-9.999 TL arasında ortalama maaş tutarı olanlar için 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzeri ortalama maaş tutarı olanlar için 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon ödemesinden faydalanmak için, şubelerden veya 0850 222 11 00 QNB Finansbank Emekli Bankacılığı Hattı'ndan başvuruda bulunmanız ve emekli maaşınızı 3 yıl süre ile QNB Finansbank'tan alacağınıza dair taahhüt vermeniz veya emekli maaş taahhütnamesi imzalamanız gerekmektedir. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, promosyonun kazanılması için bankaya başvurmaları ve belirlenen koşulları sağlamaları gerekiyor. QNB Finansbank, emeklilerin finansal güvenliğini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına bu avantajları sunuyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler ve yakın emekli olacaklar, bankaya başvurmaları ve belirlenen koşulları sağlamaları halinde, 5000 TL'ye varan promosyonu elde edebilirler.