Emeklilere bayram erken geldi! Ay sonuna kadar bunu yapan ek ödemeyi cebine koyacak!

Kamu ve özel bankalar tarafından emekli vatandaşlara kaçınılmaz kampanyalar sunulmaktadır. Emekli vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken bankalardan fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bankaların sunduğu fırsatlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
EMEKLİ VATANDAŞLARA 50.000 TL!Emeklileri sevindiren haber geldi. Emekli maaşlarına ek ödemeler yapılacağı duyurusunda bulunuldu. Nakit destek alan vatandaşlar için diğer bir unsur ise geri ödeme kolaylığı sağlanmasıdır. Geri ödeme kolaylığı sağlayan bankalar vatandaşların daha çok dikkatini çekmektedir.
Emekli maaşlarıyla ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara bankalardan destek geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ekstra ödeme alabileceklerdir. 50.000 TL ödeme ile emekli vatandaşlarımızı rahatlatma amacı gözetilmektedir. Zaman kaybetmeden anında hesaplarınıza yatırılacaktır. Gelir belgesi ile 50.000 TL ödemeden faydalanabileceksiniz. Telefon üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilme imkanı sunulmaktadır. Bankanızın mobil uygulaması veya internet sitesinden kolaylıkla başvuruda bulunulabilecek. 7/24 başvuru yapabileceksiniz. 36 ay vade ile ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Geri ödeme imkanlarını bütçenize göre belirleyebileceksiniz. Başvurunuzu yaptığınız an itibariyle banka hesabınızdan veyahut ATM 'de hesabınızdan nakit paranıza ulaşabileceksiniz.