Finans
24 Şubat 2023 - 17:00

Emeklilere bayram erken geldi! Ay sonuna kadar bunu yapan ek ödemeyi cebine koyacak!

Emekli vatandaşlarımıza 50.000 TL ödeme, ihtiyaç kredisi kampanyası seçenekleri sunuldu. Başvurular nasıl yapılmaktadır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
24 Şubat 2023 - 17:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilere bayram erken geldi! Ay sonuna kadar bunu yapan ek ödemeyi cebine koyacak!


Kamu ve özel bankalar tarafından emekli vatandaşlara kaçınılmaz kampanyalar sunulmaktadır. Emekli vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken bankalardan fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bankaların sunduğu fırsatlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.

EMEKLİ VATANDAŞLARA 50.000 TL!

Emeklileri sevindiren haber geldi. Emekli maaşlarına ek ödemeler yapılacağı duyurusunda bulunuldu. Nakit destek alan vatandaşlar için diğer bir unsur ise geri ödeme kolaylığı sağlanmasıdır. Geri ödeme kolaylığı sağlayan bankalar vatandaşların daha çok dikkatini çekmektedir.EMEKLİ



Emekli maaşlarıyla ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara bankalardan destek geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ekstra ödeme alabileceklerdir. 50.000 TL ödeme ile emekli vatandaşlarımızı rahatlatma amacı gözetilmektedir. Zaman kaybetmeden anında hesaplarınıza yatırılacaktır.

Gelir belgesi ile 50.000 TL ödemeden faydalanabileceksiniz. Telefon üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilme imkanı sunulmaktadır. Bankanızın mobil uygulaması veya internet sitesinden kolaylıkla başvuruda bulunulabilecek. 7/24 başvuru yapabileceksiniz. 36 ay vade ile ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Geri ödeme imkanlarını bütçenize göre belirleyebileceksiniz.

Başvurunuzu yaptığınız an itibariyle banka hesabınızdan veyahut ATM 'de hesabınızdan nakit paranıza ulaşabileceksiniz.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ