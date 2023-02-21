Emeklilere bayram ettiren duyuru! Maaşını bu bankaya taşıyan dev promosyonu kapacak!

Birçok emekli vatandaşın sıkı bir şekilde takip ettiği konular arasında yer alan emekli promosyon tutarları, bankalar arasında da ciddi bir rekabetin oluşmasına sebep olmuştur. Geçen sene bütün emekliler tarafından araştırılmakta olan konulardan bir tanesi de sorgusuz emekli promosyon tutarları olurken, 2023 yılı itibariyle Akbank emekli promosyon tutarları da yenilendi.
AKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Akbank güncel emekli promosyon tutarları aşağıda yer almaktadır.
Emekli Sandığı üzerinden emekli olduysanız, çalışmış olduğunuz kuruma ya da Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka seçiminizi Akbank olarak seçebilirsiniz. SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olduysanız, E-devlet sistemi aracılığıyla ya da SGK il/ilçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusu yapabilirken, dolduracağınız Tahsis, Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın ödeneceği banka seçiminizi Akbank olarak seçebilirsiniz.