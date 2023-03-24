Emeklilere bayram öncesi kıyağı! PTT'ye gidenlere 30.000 TL nakit verilecek: Bu şarta mutlaka bakın!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında emekli vatandaşlar için yapılan ödeme kampanyaları yer alıyor. Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için 30 bin TL ödeme yapılıyor! Peki şartlar ne olacak? Başvuru nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ VATANDAŞLARA 30 BİN TL ÖDEMENakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar internet üzerinden verilecek uygun faizli kredi ödemelerini merakla araştırıyor. PTT tarafından nakit ihtiyacı olan emeklilere müjdeli haber verildi. SSK, Bağ Kur emeklisi olan vatandaşlar için 30 bin TL ödeme yapılacak. PTT tarafından yapılan başvurular emekli vatandaşlara uygun faizli ve gelir belgesi talep edilmeden verilecek.
Kredi notu da gözetilmeden verilecek olan 30 bin TL ödemeler emekli vatandaşlara 36 ay vadeyle verilecek. Başvurusu onaylanan emekli vatandaşlar anında ödemelerini alabilecek. 30 bin TL ihtiyaç kredisi için başvurular Aktif Bank üzerinden yapılacak. Gelir belgesi olmadan verilecek 30 bin TL kredi için başvurular SMS yoluyla kolaylıkla yapılacak. SMS yoluyla başvuru yapmak için 3050 numarasına PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarası yazıldıktan sonra göndererek yapılabilecek. Başvuru sonrasında ödeme hakkı kazanan vatandaşların ödemeleri anında hesaplarına yatırılacak.