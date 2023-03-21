Emeklilere bayram öncesi son kıyak! PTT düğmeye bastı: Cebinde 15 TL'si olan herkese 10.000 TL ödenecek!

Dikkat emekliler! PTT, son zamanlarda yaptığı açıklamayla birlikte emeklileri sevindirecek bir gelişme duyurdu. Bu gelişmeye göre, PTT'nin yeni bir kampanyası başladı ve bu kampanya kapsamında emekliler, 10 bin TL'ye kadar paralarını hesaplarından çekebilecekler. Kampanyanın şartları oldukça basit. Emekliler, PTT şubelerine giderek 16 TL ücret ödemeleri karşılığında hesaplarından 10 bin TL'ye kadar para çekebilecekler. Bu işlem için herhangi bir belge veya evrak gerekmiyor.
PTT'nin bu kampanyası, emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, birçok emekli maaşlarının yetmemesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyordu. Ancak PTT'nin bu kampanyası, emeklilerin yüzünü güldürdü. PTT, bu kampanyayla emeklilere bir nebze olsun destek olmak ve onların hayatını kolaylaştırmak istiyor.
PTT’DEN EMEKLİLERE KREDİ DESTEĞİ! TAKSİT DESTEĞİ? BARŞVURU?
PTT'nin emekli kredisi ürünü, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Maaşlarını PTT bünyesinde alan emeklilerin başvurabileceği kredi
ürünü, 50 bin TL'ye kadar nakit desteği sunuyor ve 36 aya varan vade seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Kredi faiz oranı olarak yüzde 2,36 gibi düşük bir oran sunan PTT, aylık taksit tutarlarını da hesaplamış durumda. 10 bin TL kredi çekmek isteyen emeklilerin aylık ödeyecekleri taksit tutarı 483,15 TL olarak belirlenmiş. Bu tutar, emeklilerin ödeme gücüne uygun şekilde belirlenmiş ve uzun vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Emeklilerin kredi başvurusunu yapabilmeleri için maaş hesaplarını PTT bünyesine taşıma zorunluluğu bulunuyor. Maaş taşıma talimatı yerine getirildikten sonra PTT şubeleri veya Aktifbank'ın mobil uygulaması/internet bankacılığı aracılığıyla başvuru yapılabilir. Bu şekilde, emekliler kolayca kredi başvurusunda bulunabilir ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir seçenek elde edebilirler.