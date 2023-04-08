Emeklilere bir bayram hediyesi daha! O banka 9200 TL ek ödeme sözü verdi: Yalnızca şubeye gitmek yeter

Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl emekli maaşları ve bankaların yapmış olduğu promosyon kampanyaları ile bayram ettiler. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya da QNB finans Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…
O BANKA EMEKLİLER İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI: TAM 9.200 TL NET ÖDEME YAPACAK! HERKES MAAŞINI O BANKAYA TAŞIYOR
Bankalar son günlerde EYT' liler için kampanya düzenlemelerine hız verdiler. EYT'nin resmiyet kazanmasının ardından müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar yeni emeklilik promosyon ödemelerini açıklamaya başladı. Bu banka emeklilere bile ağzını açtı! 9 bin 200 TL net ödeme yapıyor Herkes bu bankaya maaş aktarmaya başladı! Ayrıntılar haberimizde… Milyonlar emekli vatandaşa müjde! emekli maaşınızı QNB Finansbank'a taşımayı düşünenlere için banka yaptığı açıklamada 9 bin 200 TL net promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki Finansbank'ın kampanya koşulları nelerdir ve kimler yararlanabilir?