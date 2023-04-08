Finans
08 Nisan 2023 - 17:00

Emeklilere bir bayram hediyesi daha! O banka 9200 TL ek ödeme sözü verdi: Yalnızca şubeye gitmek yeter

Bu yıl emekliler için adeta bayram havasında geçiyor ve devam etmekte şimdi de QNB Finansbank’tan emeklilere müjde geldi. İşte detaylar…

Finans
08 Nisan 2023 - 17:00
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Emeklilere bir bayram hediyesi daha! O banka 9200 TL ek ödeme sözü verdi: Yalnızca şubeye gitmek yeter


Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl emekli maaşları ve bankaların yapmış olduğu promosyon kampanyaları ile bayram ettiler. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya da QNB finans Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…

banka

O BANKA EMEKLİLER İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI: TAM 9.200 TL NET ÖDEME YAPACAK! HERKES MAAŞINI O BANKAYA TAŞIYOR



Bankalar son günlerde EYT' liler için kampanya düzenlemelerine hız verdiler. EYT'nin resmiyet kazanmasının ardından müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar yeni emeklilik promosyon ödemelerini açıklamaya başladı. Bu banka emeklilere bile ağzını açtı! 9 bin 200 TL net ödeme yapıyor Herkes bu bankaya maaş aktarmaya başladı! Ayrıntılar haberimizde…

Milyonlar emekli vatandaşa müjde! emekli maaşınızı QNB Finansbank'a taşımayı düşünenlere için banka yaptığı açıklamada 9 bin 200 TL net promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki Finansbank'ın kampanya koşulları nelerdir ve kimler yararlanabilir?

FİNANSBANK AÇIKLADI

Finans bankasından yapılan açıklamada, 1 Nisan'da başlayan yeni promosyon uygulamasının ay sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Başvuru koşulları ve kampanya hedeflerinin ayrıntılı açıklaması yapıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bankadan gelen son habere göre emekliler ve EYT emeklileri 9 bin 200 TL'ye varan promosyon alacak. Promosyondan yararlanmak isteyenlerin öncelikle bu bankadan üç yıl maaş almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ilk kez bankamızda emekli maaşı alanlar da kampanyadan yararlanabilmektedir.

Kampanya 30 Nisan'a kadar geçerlidir. Finansbank, kampanyalı ödemelerde diğer bankaların aksine otomatik fatura ödeme talimatı veya kart zorunluluğu getirmemektedir. Maaş taşıma işlemi yapıldıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesabınıza geçecektir.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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