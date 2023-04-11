Emeklilere bir müjde daha geldi! O banka 17.500 TL promosyon verecek: Maaşı 7500 TL ve üstü olanlar dikkat!

Emeklilere sevindirici haber! Bir banka, SSK, BAĞKUR ve EYT emeklilerine 17.500 TL tutarında bir promosyon vermeyi duyurdu. Ekonomik zorlukların en çok emekli vatandaşları etkilediği şu dönemde, bu haber emekliler için büyük bir destek niteliği taşıyor. Daha önce asgari emeklilik maaşı 5.500 TL olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli bir haber vererek asgari emekli maaşını 2.000 TL artırarak 7.500 TL'ye yükseltti. Son verilere göre, yoksulluk sınırı yaklaşık 9.400 TL civarında ve hala yetersiz. Ancak, emekliler için umut verici haberler devam ediyor.
Harika haber! Tüm emekliler bu yıl bayram ikramiyelerine 900 TL zam alacak ve geçen yıl 1.100 TL olan ikramiye miktarı şimdi 2.000 TL'ye yükseldi. 14 Nisan'dan itibaren EYT dahil tüm emekliler hem bayram ikramiyelerini hem de emekli maaşlarını alabilecekler. Bu da demek oluyor ki emekliler bu ay en az 9.500 TL maaş alacaklar. Ayrıca, Türkiye İş Bankası emekli ikramiyesi kampanyasını güncelledi ve emeklilere maddi sıkıntı yaşadıkları dönemlerde ekstra rahatlık sağlamak amacıyla 18.500 TL'lik toplu ödeme alma fırsatı sundu. İşCep uygulaması aracılığıyla tüm havale ve EFT işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor ve banka herhangi bir Maximum kart ücreti talep etmiyor. Ayrıca, İş Bankası emekli ikramiyesi yanı sıra emeklilere özel faizsiz taksitli nakit avans hizmeti de sunuyor. Bu hizmet sayesinde emekliler, taksit sayısını seçerek nakit parayı anında ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabiliyorlar.
Emekliler havalara uçacak! Türkiye İş Bankası, 3 yıl boyunca müşteri olarak kalmayı taahhüt eden emeklilere, maaşlarına göre büyük ikramiye promosyonları sunuyor. 3.500 TL'ye kadar olan maaşlar için 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında kazananlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında kazananlar için 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde olanlar için 7.500 TL ikramiye ödemesi yapılıyor. Ayrıca, ekstra kampanyaları ile emekli vatandaşlar, Türkiye İş Bankası'ndan tam 17.500 TL'ye varan toplu ödeme alma fırsatı da yakalıyorlar. Bu sayede emekliler, maddi sıkıntılarından bir nebze olsun kurtuluyor ve hayatlarını daha rahat yaşayabiliyorlar. Emekliler için bayram ikramiyesi tutarları 2023 yılında arttı. Bu yıl tüm emekliler 2.000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Ayrıca emekliler, 14 Nisan'dan itibaren maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyelerini de alabilecekler. İş Bankası da emeklilere özel bir promosyon kampanyası başlattı. Müşteriler 3 yıl taahhüt vererek belirli bir maaş aralığına sahip olmak şartıyla 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen ikramiye ödemeleri alabilecekler. Maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olanlar ise 7.500 TL promosyon alacaklar. Ek olarak, İş Bankası'nın emeklilere özel kampanyaları arasında 17.500 TL'ye kadar toplu ödeme alma fırsatı ve faizsiz taksitli nakit avans hizmeti bulunmaktadır.