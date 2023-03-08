Emeklilere can suyu olacak zam açıklaması! Mart ayı zam ayı oldu: Duyuru yapıldı. Milyonlarca emekli mart ayında gelecek olan promosyon ödemesini bekliyor. Zam için beklenen oldu. İşte rekor seviye. Bu kadarını emekli bile beklemiyordu. İşte detaylar...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE MART AYI İÇİN REKORMilyonlarca vatandaşın beklediği promosyon zamlarında rekor seviyeye gelindi. Mart ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca emekli vatandaş emekli promosyonlarında zam kararı bekliyor. Beklenen oldu. Emeklinin gözünün ve kulağının olduğu promosyon ödemelerinde rakamlar açıklandı. Bu zorlu ekonomik süreçte emekliyi rahatlatacak olan promosyon ödemeleri emekliler tarafından oldukça önemsiyor. Bu nedenle de emeklinin gözü bankalardan gelecek haberlerde. Bankalar duyurularını yapmaya başladı. Mart için rekor rakamlar geliyor. Birazdan bu ödemeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ancak öncelikle promosyon ödemesi nedir, neden verilir? Bu konulara gelin birlikte bakalım. İşte diğer ayrıntılar...
Promosyon ödemeleri üç yıl boyunca emekli maaşını aynı bankadan alma sözü veren için bankaların verdiği ikramiyedir. Banka, emekli ile aralarında bir sözleşme yapar. Bu sözleşmeye yani taahhüde göre; emekli 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı kabul eder.
Bankada yaptıkları bu sözleşme ve karşılıklı anlaşma uyarınca müşterisine belirli ek ödemeler yapar. Bu ek ödemelerde promosyon ödemesi olarak adlandırılır. Bu nedenle emeklilikte banka seçimi mühimdir ve artık bir çok emekli de bu durumu fazlasıyla önemsemektedir. EYT yasasının resmi gazetede yayınlanarak, kanunlaşması nedeniyle de pek çok emeklinin banka tercihi konusunda kafası karışıktı. Yeni yasalaşan EYT yasası kapsamında mart ayına özel promosyon kampanyası bekleniyordu ve beklenen oldu.
Akbank emeklinin yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Bankanın açıklamasına göre emekliye verilecek promosyon ödemeleri şu şekilde: 3 bin 500 TL altında emekli maaşlılar için 4 bin 200 TL promosyon verilecek. 3 bin 500 TL – 7 bin 500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 4 bin 850 TL promosyon ödemesi yatırılacak. 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı olanlar için ise: 6 bin 250 TL promosyon ödemesi verilecek. 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlılar için 7 bin TL promosyon ödemesi verileceği açıklandı.