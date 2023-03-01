Emeklilere can suyu olan ödeme müjdelendi! O tarihte 3'er bin TL ödenecek!

Emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalar tarafından düzenlenen kampanyaları merakla takip ediyor. O banka emekli vatandaşlara 3 bin TL destek sağlayacağını duyurdu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ VATANDAŞLARA 3 BİN TL ÖDEMEEmekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi ve Vakıfbank müşterilerine 3 bin TL nakit avans sağlayacak. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda nakit avans çekmek isteyen emekli vatandaşların kredi notları önemsenmeyecek.
Başvuru yapacak emekli vatandaşların 3 bin TL nakit avanstan faydalanabilmek için maaşlarını aldıkları bankaya başvuru yapması yeterli olacak. Vakıfbank'ın yanında diğer kamu bankaları da yapılan anlaşmaya uyum sağlıyor ve İş Bankası da emekli vatandaşlara nakit avans ödemesi yapıyor. Emekli vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra 3 bin TL ödemelerini dakikalar içinde alabiliyor.