YAŞAM
09 Mart 2023 - 17:00

Emeklilere çifte bayram ettiren haber! Bayram ikramiyesi az önce duyuruldu: O tarihte zamlı yatacak

Emekli vatandaşlar merakla bu sene bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
09 Mart 2023 - 17:00
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Emeklilere çifte bayram ettiren haber! Bayram ikramiyesi az önce duyuruldu: O tarihte zamlı yatacak
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Emekli vatandaşların internet üzerinden en çok araştırdığı konulardan biri de bayram ikramiyeleri ile ilgili oldu. Peki 2023 senesi emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ

2023 senesine girmeden önce emekli vatandaşlara yapılan yüzde 30 zam sonrasında en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olmuştu. Emekli vatandaşlar ise maaş zamlarından sonra bayram ikramiyelerine yapılacak zamları araştırmaya başladı. Gelen son haberlere göre bayram ikramiyelerinin 2 bin 500 TL ya da 3 bin TL arasında olması konuşuluyor.



Emekli Bayram İkramiye Zamları Netleşiyor

 Emekliler bu şekilde toplam 5 ya da 6 bin TL ikramiye almış olacak. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili kesin bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacak olan ikramiyeler ile ilgili açıklamaların bayram öncesinde yapılması bekleniyor. İkramiyeler Nisan ayının üçüncü haftasında hesaplara geçecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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