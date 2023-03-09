Emeklilere çifte bayram ettiren haber! Bayram ikramiyesi az önce duyuruldu: O tarihte zamlı yatacak







GÜNCEL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ







Emekli vatandaşların internet üzerinden en çok araştırdığı konulardan biri de bayram ikramiyeleri ile ilgili oldu. Peki 2023 senesi emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 senesine girmeden önce emekli vatandaşlara yapılan yüzde 30 zam sonrasında en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olmuştu. Emekli vatandaşlar ise maaş zamlarından sonra bayram ikramiyelerine yapılacak zamları araştırmaya başladı. Gelen son haberlere göre bayram ikramiyelerinin 2 bin 500 TL ya da 3 bin TL arasında olması konuşuluyor.Emekliler bu şekilde toplam 5 ya da 6 bin TL ikramiye almış olacak. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili kesin bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacak olan ikramiyeler ile ilgili açıklamaların bayram öncesinde yapılması bekleniyor. İkramiyeler Nisan ayının üçüncü haftasında hesaplara geçecek.