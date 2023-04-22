Emeklilere çifte bayram ettiren haber! Bunu yapanlara 28.000 TL ek ödeme yapılacak

Bankalar tarafından ödenen promosyon rakamları güncellendi ve bir banka tarafından inanılmaz bir tutar açıklandı. Güncel rakam, 1.6 milyon emeklinin de faydalanabileceği 28.500 TL olarak belirlendi. Enflasyon oranlarının sürekli artış gösterdiği bir dönemde, geçtiğimiz haftalarda en düşük emekli maaşı da 2.000 TL artırılarak 7.500 TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra, EYT
düzenlemesi ile Mart ayında başvurusunu gerçekleştiren 1.6 milyon vatandaş ise emekliliğe hak kazandı. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, söz konusu banka ciddi bir fiyat artışına giderek promosyon ödemesini 28.500 TL olarak güncelledi, bu da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
28 BİN 500 TL TUTARINDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Nisan ayında yapılan promosyon güncellemesi DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği tarafından kamuoyuna duyuruldu! Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanları için Yapı kredi
ile yapılan promosyon görüşmelerinden olumlu bir sonuç alındığı açıklandı.
3 yıllık taahhütname ile imzalanan sözleşme doğrultusunda, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına 28.500 TL tutarında anlaşma yapıldı. Anlaşma gereği, çalışanların promosyon ödemeleri bayram öncesine kadar hesaplarına aktarılması planlanıyor.
ASKİ ÇALIŞANLARINA KREDİ FIRSATI
Adana ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi) çalışanlarına, promosyon ödemelerinin yanı sıra çeşitli avantajlı kampanyalar sunulacak. Bu kampanyalar arasında düşük faizli kredi imkanları ve para puan gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Adana ASKİ, çalışanlarının maddi ve sosyal açıdan daha iyi koşullarda yaşamasını desteklemek amacıyla, promosyon ödemelerinin yanı sıra ek avantajlar sunmaktadır. Bu kapsamda, düşük faizli kredi imkanları, çalışanların finansal ihtiyaçlarını daha uygun şartlarla karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, para puan gibi kampanyalar da çalışanlara ek kazanç ve avantajlar sağlayarak, ASKİ çalışanlarının maddi açıdan daha güçlü bir konumda olmalarına destek olmaktadır.