Yılın ikinci zaamı uygulanan emekli vatandaşlar yeni zamlı maaşlarını almaya başlarken bankalar da promosyon yarışlarına girmeye başladılar. Bu yarışın içinde ise Garanti BBVA'da yer aldı. Emekli vatandaşlar için bir promosyon kampanyası başlatan Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan ve aynı zamanda 3 yıl kalma sözü veren emekli müşterilerine 5 bin 250 lira ödeme sağlıyor. Bu ödeme için müşterilerinden bir kaşılık istemeyen Garanti Bankası, ayrıca emekli yakınlarını bankaya davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, getirdikleri her yakını için 250 lira nakit ödül de veriyor.
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 17:54
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği
Garanti BBVA, emekli maaşı alan vatandaşlar için bir kampanya başlattı. Kampanya duyurusunda maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan tüm emeklilere 3 yıl kalma sözüyle 5 bin 250 lira karşılıksız ödeme yapılacağını bildirildi.
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 17:54