Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği













Garanti BBVA'dan 5 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi

Promosyon ödemeleri 3 iş günü içinde hesaplarda

Yılın ikinci zaamı uygulanan emekli vatandaşlar yeni zamlı maaşlarını almaya başlarken bankalar da promosyon yarışlarına girmeye başladılar. Bu yarışın içinde ise Garanti BBVA'da yer aldı. Emekli vatandaşlar için bir promosyon kampanyası başlatan Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan ve aynı zamanda 3 yıl kalma sözü veren emekli müşterilerine 5 bin 250 lira ödeme sağlıyor. Bu ödeme için müşterilerinden bir kaşılık istemeyen Garanti Bankası, ayrıca emekli yakınlarını bankaya davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, getirdikleri her yakını için 250 lira nakit ödül de veriyor.Emekli maaşlarını Garanti BBVA'ya taşımak isteyen emekli müşterilerinin şubeye gitmelerine gerek kalmadan Garanti BBVA Mobil ya da Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilecekleri duyuruldu. Banka tarafından yapılan duyuruda ayrıc 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı ala müşterilerine 3.500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan müşterilerine 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan müşterilerine ise 5.000 TL nakit promosyon ödeneği çıkarılacağı bildirildi. Kampanyanın 1 Temmuz tarihinde başladığının aktarıldığı duyuruda emekli müşterilne maaş taşıma işlemlerini 31 Temmuz 2022 tarihine kadar gerçekleştirmeleri istendi.Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için ödenecek olan promosyon ödemelerinin maaşların toplamı dikkate alındıktan sonra tek bir promosyon ödemesi yapılacağı bildirilen açıklamada müşterinin “Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi”ni imzalayan müşterilerin maaşlarının bankaya yatırılması sonrası 3 iş günü içerisinde promosyon ödeneklerinin 3 iş gününde hesaplarında olacağı ifade edildi.