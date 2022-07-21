EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 17:54

Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği

Garanti BBVA, emekli maaşı alan vatandaşlar için bir kampanya başlattı. Kampanya duyurusunda maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan tüm emeklilere 3 yıl kalma sözüyle 5 bin 250 lira karşılıksız ödeme yapılacağını bildirildi.

EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 17:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği


Yılın ikinci zaamı uygulanan emekli vatandaşlar yeni zamlı maaşlarını almaya başlarken bankalar da promosyon yarışlarına girmeye başladılar. Bu yarışın içinde ise Garanti BBVA'da yer aldı.

Emekli vatandaşlar için bir promosyon kampanyası başlatan Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan ve aynı zamanda 3 yıl kalma sözü veren emekli müşterilerine 5 bin 250 lira ödeme sağlıyor. Bu ödeme için müşterilerinden bir kaşılık istemeyen Garanti Bankası, ayrıca emekli yakınlarını bankaya davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, getirdikleri her yakını için 250 lira nakit ödül de veriyor.



Garanti BBVA'dan 5 bin 250 TL nakit pormosyon ödemesi

Garanti BBVA'dan 5 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi

Emekli maaşlarını Garanti BBVA'ya taşımak isteyen emekli müşterilerinin şubeye gitmelerine gerek kalmadan Garanti BBVA Mobil ya da Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilecekleri duyuruldu.

Banka tarafından yapılan duyuruda ayrıc 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı ala müşterilerine 3.500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan müşterilerine 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan müşterilerine ise 5.000 TL nakit promosyon ödeneği çıkarılacağı bildirildi.

Kampanyanın 1 Temmuz tarihinde başladığının aktarıldığı duyuruda emekli müşterilne maaş taşıma işlemlerini 31 Temmuz 2022 tarihine kadar gerçekleştirmeleri istendi.

Promosyon ödemeleri 3 iş günü içinde hesaplarda

Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için ödenecek olan promosyon ödemelerinin maaşların toplamı dikkate alındıktan sonra tek bir promosyon ödemesi yapılacağı bildirilen açıklamada müşterinin “Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi”ni imzalayan müşterilerin maaşlarının bankaya yatırılması sonrası 3 iş günü içerisinde promosyon ödeneklerinin 3 iş gününde hesaplarında olacağı ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Son Haberler
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş çıkartıyor!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş...
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları...
Faberge yumurtalarından biri Süleyman Kerimov'un olduğu düşünülen lüks yatta bulundu! Fiji yolunda olan lüks yatta ele geçirilen parçalar şaşırttı
Faberge yumurtalarından biri Süleyman Kerimov'un olduğu düşünülen...
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar...
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix plartformunda yayınlanacak olan film için bir araya gelen ikilinin set fotoğrafları sızdırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix...
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın...
Merve Boluğur ilk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı şaşkına çevirdi
Merve Boluğur ilk kez sahne alacak! Merve Boluğur'un bilet fiyatı şaşkına...
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya ekonomisine sert hamle
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya...