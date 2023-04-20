Emeklilere cumhurbaşkanı jesti! Gece onay çıktı: Kimliğiyle gelene ödenecek

Emekli olan vatandaşlar için müjdeli haberler devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde Mart ve Nisan aylarında, emeklilere ödemeler yapılacak. Bu ödemeler sayesinde emekliler iki bayramı bir arada kutlayabilecekler. Ayrıca, yeni emekli olanlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu kampanyalardan faydalanabilecekler ve başvurularını yaparak hemen ödemelerini alabilecekler. Bu haber emekliler arasında büyük sevinç yarattı.
15 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON
EYT yasasının kabulü ile birlikte, yaklaşık 2.5 milyon kişi emekli olabilmek için dilekçelerini verebileceklerdir. Bu emeklilik sistemiyle birlikte, bankalar da yeni kampanyalar hazırlamaktadır. Özellikle EYT ile emekli olanlara yönelik olarak, bankalar 15.000 TL'ye kadar promosyon verme planları yapmaktadırlar. Bankalar, EYT'li emeklilerin de kendi bankalarından emekli maaşlarını almaları için SGK ile görüşecek ve bu promosyonların artırılmasını isteyeceklerdir. Emeklilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu kampanyalar, emeklilerin maddi sıkıntılarını biraz olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır. Emeklilik döneminde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların, bu kampanyalar sayesinde biraz rahatlamaları hedeflenmektedir. Emekli olanlar, bu kampanyaların takibini yaparak fırsatları kaçırmamalı ve başvurularını zamanında gerçekleştirmelidirler.