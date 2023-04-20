GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 09:15

Emeklilere cumhurbaşkanı jesti! Gece onay çıktı: Kimliğiyle gelene ödenecek

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere bayram parası ödemesi yapılacağı onaylandı. Bayram parası ödemeleri, TC kimlik numarası ile emekli olan kişiler tarafından alınabilecek. Bu müjdeli haberi duyan emekliler sevinçle karşıladılar. İşte detaylar...

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 09:15
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Emeklilere cumhurbaşkanı jesti! Gece onay çıktı: Kimliğiyle gelene ödenecek
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Emekli olan vatandaşlar için müjdeli haberler devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde Mart ve Nisan aylarında, emeklilere ödemeler yapılacak. Bu ödemeler sayesinde emekliler iki bayramı bir arada kutlayabilecekler. Ayrıca, yeni emekli olanlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu kampanyalardan faydalanabilecekler ve başvurularını yaparak hemen ödemelerini alabilecekler. Bu haber emekliler arasında büyük sevinç yarattı.

15 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

promosyon

Emekli vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine yönelik sunulacak destekleri merakla beklemektedir. Her emekli, zamlı olarak bayram ikramiyesi alacaktır. Bunun yanı sıra, EYT yasasının kabulünden sonra bankalar yeni promosyon kampanyaları düzenleyeceğini açıklamıştır ve emekli maaş hesapları üzerinden bu kampanyalara başvurarak Nisan ayında maddi açıdan rahat bir dönem geçirebilirler.



EYT yasasının kabulü ile birlikte, yaklaşık 2.5 milyon kişi emekli olabilmek için dilekçelerini verebileceklerdir. Bu emeklilik sistemiyle birlikte, bankalar da yeni kampanyalar hazırlamaktadır. Özellikle EYT ile emekli olanlara yönelik olarak, bankalar 15.000 TL'ye kadar promosyon verme planları yapmaktadırlar. Bankalar, EYT'li emeklilerin de kendi bankalarından emekli maaşlarını almaları için SGK ile görüşecek ve bu promosyonların artırılmasını isteyeceklerdir.

Emeklilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu kampanyalar, emeklilerin maddi sıkıntılarını biraz olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır. Emeklilik döneminde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların, bu kampanyalar sayesinde biraz rahatlamaları hedeflenmektedir. Emekli olanlar, bu kampanyaların takibini yaparak fırsatları kaçırmamalı ve başvurularını zamanında gerçekleştirmelidirler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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