Finans
09 Şubat 2023 - 22:00

Emeklilere cumhurbaşkanı jesti! Kimlik numarasına göre ek ödemeler başlıyor!

15 milyon emekliye müjde. Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir karar gereği yıllık maaşa ek olarak IBAN numarasına ödemeler yapılmıştır. İşte detaylar..

Finans
09 Şubat 2023 - 22:00
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Emeklilere cumhurbaşkanı jesti! Kimlik numarasına göre ek ödemeler başlıyor!
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15 milyon emekli vatandaş için başlatılan yeni kampanya bugünden itibaren ek ödeme alacakların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Halk Bankası tarafından başlatılan kampanya 50.000 TL'ye kadar ek ödeme ile kredi kullandırıyor. Devlet destekli faiz oranları kullanılarak 36 ay vade imkanına sahip ödeme tablosunun oluşturulduğu ihtiyaç kredisi olarak kullandırılmaktadır.

İlk 3 ay vadeli ödeme kampanyasına başvurmak isterseniz 5 dakikada sonuç alacağınız kampanya ile işlemi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Acil durumlarda başvuru yapılmasına yönelik bu kampanya ise Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulmaktadır.



emeklilere 50.000 TL'ye kadar kredi

EMEKLİYE MÜJDE NİTELİĞİNDE EK ÖDEME HABERİ!

Emeklilik hesabınızdan başvurmanız durumunda Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla size 50000 TL'ye kadar kredi ödeneği yapılır. Ayrıca emekli hesaplarından başvuran vatandaşlara kullandırılan bu kredilerle 50000 TL'ye kadar olan kredileri ödemek için size en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Emekli olduğunuzda bu bankalarda hesabınız varsa, İnternet Bankacılığı uygulamasını kullanarak başvuruda bulunarak yardım alabilirsiniz.

50.000 TL'ye kadar verilecek olan kredi kampanyası, 36 ay boyunca ödeme tablosu oluşturarak işlem yapmanızı sağlar ve onaylanan tutar aynı gün hesabınıza yüklenecek ve teslim edilecektir. Banka müşterisi olan her vatandaşın nakit ihtiyacı varsa, emekli hesaplarından işlem yapmaları gereklidir. 

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