15 milyon emekli vatandaş için başlatılan yeni kampanya bugünden itibaren ek ödeme alacakların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Halk Bankası tarafından başlatılan kampanya 50.000 TL'ye kadar ek ödeme ile kredi kullandırıyor. Devlet destekli faiz oranları kullanılarak 36 ay vade imkanına sahip ödeme tablosunun oluşturulduğu ihtiyaç kredisi olarak kullandırılmaktadır. İlk 3 ay vadeli ödeme kampanyasına başvurmak isterseniz 5 dakikada sonuç alacağınız kampanya ile işlemi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Acil durumlarda başvuru yapılmasına yönelik bu kampanya ise Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulmaktadır.
Finans
09 Şubat 2023 - 22:00
Emeklilere cumhurbaşkanı jesti! Kimlik numarasına göre ek ödemeler başlıyor!
15 milyon emekliye müjde. Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir karar gereği yıllık maaşa ek olarak IBAN numarasına ödemeler yapılmıştır. İşte detaylar..
Finans
09 Şubat 2023 - 22:00