Emeklilere ek 6500 TL ikramiye daha! Seçim öncesi sözünü verdi: Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye müjdesi!













Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik yaptığı bayram ikramiyesi sözü gündeme bomba gibi düştü. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, banka hesaplarına tek seferde 15 bin TL yatacağını açıkladı. Emeklilerin uzun süredir beklediği bu müjdeli haberi duyanlar sevinçle karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere yönelik yaptığı çağrı ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu, emekli vatandaşlarına seslendi ve konuşmak istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum." ifadelerini kullanarak, video yayınladı.CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada emeklilere ikramiye sözü verdiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, yıllarca çalışıp bu ülkeye değer kazandıran 15 milyon emeklinin ekonomik baskıyla evlerine kapatıldığını ve emeklilerin maaşlarının artık kiraya yetmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok gerisinde kaldı. Artık size iktidara gelince yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım." dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun, emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin açıklamasına göre, ikramiye tutarı asgari ücret kadar olacak. Kılıçdaroğlu, emeklilere bu Ramazan Bayramı için 8 bin 500 lira ikramiye ödeneceğini ve iktidara gelmeleri durumunda Kurban Bayramı'nda da 8 bin 500 lira ilave ödeme yapılacağını belirtti. Toplamda, emeklilerin banka hesaplarına Kurban Bayramı'nda 15 bin TL yatacağı açıklandı. Kılıçdaroğlu, göreve geldikten sonra yapacakları yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altına düşmeyeceğini söyledi. Ayrıca, emeklilerin geçmişte hak ettikleri ikramiyelerin de geriye dönük ödeneceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim" diyerek, emeklilere daha fazla keyif almaları için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.