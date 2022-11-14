Emeklilere en az 2.200 TL ek ödeme geliyor! Otomatik hesaplara yatırılacak bu ücret karşılıksız olacak..







EMEKLİLERE 2023 YILINDA MAAŞ ZAMMI YANI SIRA İKRAMİYE ÖDENEĞİ











İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, 2023 yılı başında alacakları artışa ek olarak yıl boyunca ödeme alabilecekler. Yeni yılda milyonlarca emeklinin geliri artıyor. Emekliler aldıkları destekle rahat bir nefes alacak. Yeni yılda emeklilere en az 2.200 TL ek ödeme yapılacak. 2023 yılında iki kez verilen bu ödeme iki taksitte ödenecek. Emeklilik ikramiyesi olarak bilinen bu ödemeler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi hesabınızda olacak. 2018 yılında ilk kez verilen kıdem tazminatı tutarı 1.000 TL oldu. Tutar daha sonra 1.100 TL'ye yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere 1.100 TL ödeme yapıldı. Tüm emekliler toplam 2.200 TL ikramiyeden yararlandı.Enflasyon hesaplamalarına göre emekli maaşı Ocak ayında artırılıyor. En düşük emekli maaşlarının bile iyileşeceği tahmin ediliyor. Asgari sosyal yardım maaşının 4.500 TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Emekli maaşı arttıkça ikramiye-promosyon farkı da artıyor. Emekli ikramiyelerinde iyileştirmelerin mümkün olduğuna inanılıyor, ancak bu konuda henüz bir araştırma yapılmadı. Programa dahil olan tüm emekliler yaş ikramiyesinden yararlanabilir. Devlet destekli bazı vatandaşlar da kısmi emeklilik ikramiyesi alma imkanına sahiptir. SGK'dan emekli, malul, malul, vefat ve daimi malullük geliri alan kişilere ödeme yapılır. Şehitlere, gazilere, gazilere, güvenlik güçlerine, seçkin sporculara, terörden etkilenen sivillere ve hak sahiplerinin yakınları da ikramiye ödemesinden faydalanır.2023 yılının ilk resmi tatili olan Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'dır. İkramiyelerin bayramdan hemen önce ödendiği göz önüne alındığında, ilk ikramiyenin Nisan ayı ortasında yatırılması mümkün olabilir. Dört günlük Kurban Bayramı 29 Haziran'da başlıyor ve 2 Temmuz'da sona eriyor. Haziran ayının son günlerinde emekliler bayram ikramiye ödemelerini hesaplarından kontrol edebilirler.