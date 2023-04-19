Emeklilere erken bayram piyangosu! Maaşa ek 10.000 TL almak için tek başvuru yeter

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla gerçekleştirilecek emekli ödemeleri için, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere devlet destekli olarak 10.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulacağı açıklandı. Başvuru işlemleri, emekli maaşı hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecek ve sonuçlar 5 dakikada verilecektir. Faiz oranları da uygun koşullarla emeklilere sunulacaktır. Ayrıca, internet bankacılığı uygulamaları da kullanılarak 10.000 TL'lik kredi ödemeleri kolayca gerçekleştirilebilecektir.
EMEKLİLER DERİN BİR NEFES ALACAK
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan bireysel tüketici kredisi kampanyası, emekli maaş hesapları aracılığıyla nakit kredi kullanmak isteyenlere yönelik bir kampanya olarak duyuruldu. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilere başvurular, emekli maaşı hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecek ve sonuçlar 5 dakika içinde verilecektir. Başvuru koşullarına uygun olan müşterilere kredi ödemeleri hesaplarına yatırılacak ve ödeme planı yapılandırılacaktır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm müşterilerine istedikleri zaman kredi desteği sağlama konusunda hizmet vermektedir.