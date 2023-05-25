Emeklilere flaş karar: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrası emekliler umutlanacak! Bayram ikramiyelerinde beklenmedik düzenleme!







ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRDI: BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN YENİ TAHMİN!







BAYRAM İKRAMİYELERİNE NE KADAR OLUR?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ARTIŞ OLUR?

‘EN DÜŞÜK MAAŞ ASGARİ ÜRETİN ALTINDA’

‘YÜZDE 45 ARTIRILACAĞI BEKLENTİSİ OLUŞTU’

‘10-11 BİN TL ARASINDA BELİRLENECEĞİ KANAATİNDEYİZ’

DİĞER EMEKLİLERE NE KADAR ARTIŞ OLACAK, KADEMELİ ZAM YAPILABİLİR Mİ?

‘MAAŞ FARKI AZALDI’

Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl emekli maaşları ve yapılan ikramiyeler ile bayram ettiler. Emekli vatandaşın yüzünü güldürecek bir ikramiye haberi daha geldi. Detaylar haberimizde…Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyesi ile ilgili açıklaması milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Peki asgari emeklilik ve bayram ikramiyeleri ne kadar? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş yanıtladı. Detaylar haberimizde... Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin “En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine herkes en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne kadar olacak sorunun cevabını merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise vatandaşın merak ettiği soruyu yanıtlıyor.Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Bayram ikramiyeleri şu anda geçen sene itibarıyla bin 100 lira üzerinden ödeniyordu. Bu çok uzun bir süredir ödenen bir rakamdı. Emekliler yaklaşık olarak 3-4 yıldır bin 100 lira bayram ikramiyesi ödemesi alıyordu. Bu sene itibarıyla yüzde 100’lik artışla 2 bin liraya yükseltildi.2021'de asgari emekli maaşı tutarı 1.500 TL idi, ancak 2023'ün ilk birkaç ayında 7.500 TL'ye çıkarılacak. Bu artış, enflasyon oranının yaklaşık beş katı kadardı. Yani bu oran kesinlikle beklentileri aştı.Ama önceki dönemde emeklilerin maaşları asgari ücretin biraz üzerindeydi. Asgari emekli maaşı iki yıldan az bir sürede beş kat artarak 7 bin 500 TL'ye çıktı, ancak halen asgari ücretin altında.Temmuz döneminde hem enflasyon, refah payı artışı hem de memurlara yapılan son yüzde 45’lik zammın diğer emekli ve asgari ücretli çalışanlara da yansıtılacağı Cumhurbaşkanımız tarafından beyan edildiği için en düşük maaşın da yüzde 45 oranında artırılacağı beklentisi kamuoyunda oluştu.Temmuz ayında bu beklentinin karşılanacağını düşünüyoruz. Asgari emekli maaşının 10.000 ila 11.000 TL olacağına inanıyoruz. Böylece asgari ücrete yaklaşmış olacaktır.Emekli maaş artışları genellikle enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon açığının yanı sıra, son artışların da gösterdiği gibi, emekliler önemli sosyal faydalara sahiptir. Memur maaşlarına yapılan son zam, yani memur maaşlarına yapılan zammın yüzde 45'inin emeklilere de uygulanacağına inanıyorum.Burada vurgulamak istediğim bir şey var. Asgari ücretli emekliler iki yıldan az bir sürede yüzde 500 zam alırken, asgari ücret dışında aylık alan emekliler için enflasyon ve bazı sosyal yükler arttı. Bu, en düşük ve en yüksek emekli maaşı haklarına sahip olanlar arasındaki ücret farkını daralttı. Bu tatsız durumu çözmek için devletin farklı bir ücret düzeyi belirlemesi, maaşı yüksek olanlara sosyal yardım payı uygulaması veya ücretlerini geçici olarak artırması daha doğru olacaktır. Asgari yıllık emekli maaşı miktarının 5.500 yen olduğu ortaya çıktı. 5 bin 500 TL emekli maaşı alan kişinin maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Ancak 8 bin TL emekli aylığı geliri elde eden emeklinin maaşı 8 bin TL olarak kaldı. Yani ikisi arasındaki asgari ücret artışı öncesi 3 bin TL olan gelir farkı 500 TL'ye kadar geriledi. Bu da yüksek maaş alan emekliler için rahatsızlık yaratıyor. Bence hükümetin en önemli görevlerinden biri bu olmalı diye düşünüyorum. "