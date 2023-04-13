Emeklilere gece yarısı müjdesi geldi! Banka hesaplarınızı kontrol edin: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat: O tarihte 9500 TL ödenecek!







ÖDEME TARİHLERİ











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 5 Bin 500 TL'den 7 Bin 500 TL'ye yükseltmesi ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de artırılmasıyla birlikte, milyonlarca emeklinin hesaplarına 9 Bin 500 TL ödeme yapılacak. İşte detaylar... Yeni en düşük emekli maaşı olan 7 Bin 500 TL ve Bayram ikramiyesi olan 2 Bin TL ile totalde 9 Bin 500 TL EYT'linin hesabına da ödenecek.SGK kapsamında ödeme günü 17-20 Nisan arasında olan emeklilere ödemeler yarın yapılacakken, ödeme günü 21-23 Nisan arasında olanlar için ödemeler 15 Nisan'da gerçekleşecek. Ayrıca, ödeme günü 24-26 Nisan arasında olan emeklilerin ödemeleri de 16 Nisan'da hesaplarına yatırılacak. BAĞ-KUR kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan’da hesaplarına yatırılmış olacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 9 Nisan'da ödenecek.