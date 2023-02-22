EKONOMİ
22 Şubat 2023 - 22:45

Emeklilere gece yarısı zammı! Yüzde 30'a ek bir zam daha: İşte yeni Mart ayı maaşları!

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara müjde! 33.000 TL'ye kadar nakit limitlerini kendi hesaplarınıza hemen geçirebilirsiniz! İşte detaylar...

EKONOMİ
22 Şubat 2023 - 22:45
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Emeklilere gece yarısı zammı! Yüzde 30'a ek bir zam daha: İşte yeni Mart ayı maaşları!
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Gece yarısı yapılan beklenmedik bir duyuru emeklilere sevindirici haber getirdi: emekli maaşlarına ek zam yapılmaya başlandı ve bu zam için başvurular banka hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlgili banka, kampanyanın başvuru koşullarını ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve emekli vatandaşlar, ek ödeme alabilmek için gereken adımları sırasıyla takip edebilirler. Kampanya Akbank tarafından yürütüleceği açıklanırken, müşterilere özel olan bu fırsatla ilgili başvuru süreçleri de ayrıntılı bir şekilde açıklandı.

emeklilere ek zam müjdesi!



Emekli vatandaşlar, banka aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yaparak emekli kredisi kampanyası gibi finansal ürünleri kullanabilirler. Bu sayede, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler, başvuru sonuçlarını aynı gün içinde alarak 33.000 TL'ye kadar nakit limitlerini kendi hesaplarına hemen geçirebilirler.

emeklilere akbanktan müjde

Emekli vatandaşların Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurabilmeleri için, öncelikle bankanın maaş müşterisi olmaları gerekmektedir. Maaş hesaplarını Akbank'a taşıyan emekliler, aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurularını da gerçekleştirebilirler ve kısa sürede talep ettikleri nakit parayı, emekli promosyonları ile birlikte hesaplarına alabilirler. Bu şekilde, zaman kaybetmeden ihtiyaçlarını karşılayabilirler ve aynı zamanda emekli maaşları üzerinden tasarruf edebilirler.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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