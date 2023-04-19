Emeklilere güzel haber gece yarısı geldi! O tarihte maaşları 8700 TL olarak alacaklar: Flaş karar duyuruldu

Son günlerde açıklanan enflasyon rakamlarının, maaşların belirlenmesinde büyük etkiye sahip olduğu ve en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca, mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emeklinin 3 aylık zam oranının resmiyet kazandığı belirtildi. Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın da konu hakkında bir açıklama yaparak seyyanen zam değerlendirmesi yaptı.
MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI: BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
ALİ YALÇIN'IN SEYYANEN ZAM TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, son dönemdeki ekonomik tablonun, memur maaşlarının eridiğini, kayıpların arttığını ve bu kayıpların telafisinin gerekli olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, seyyanen zam taleplerine ilişkin şu sözleri dile getirdi: "Günümüz koşullarında, 'En iyi zam fiyat istikrarıdır' prensibimizi uygulama zemininde de doğruladık. Artan enflasyon oranlarına göre belirlenen nominal zam oranları yeterli değildir. Gerçek bir kazanım, alım gücünün korunması için reel bir zam oranıyla gerçekleşecektir." EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI YÜKSELDİ