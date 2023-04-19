Emeklilere güzel haber gece yarısı geldi! O tarihte maaşları 8700 TL olarak alacaklar: Flaş karar duyuruldu







MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI: BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI





ALİ YALÇIN'IN SEYYANEN ZAM TALEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI















Son günlerde açıklanan enflasyon rakamlarının, maaşların belirlenmesinde büyük etkiye sahip olduğu ve en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca, mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emeklinin 3 aylık zam oranının resmiyet kazandığı belirtildi. Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın da konu hakkında bir açıklama yaparak seyyanen zam değerlendirmesi yaptı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarına göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin altında yüzde 2,29 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 50,51 seviyesine gerileyerek son oran ile birlikte 3 aylık zam miktarının kesinleştiği belirtildi.Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, son dönemdeki ekonomik tablonun, memur maaşlarının eridiğini, kayıpların arttığını ve bu kayıpların telafisinin gerekli olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, seyyanen zam taleplerine ilişkin şu sözleri dile getirdi: "Günümüz koşullarında, 'En iyi zam fiyat istikrarıdır' prensibimizi uygulama zemininde de doğruladık. Artan enflasyon oranlarına göre belirlenen nominal zam oranları yeterli değildir. Gerçek bir kazanım, alım gücünün korunması için reel bir zam oranıyla gerçekleşecektir."Ocak ayında yapılan toplam yüzde 30 zam ile en düşük memur maaşının 7.901 TL'ye, en düşük memur emekli maaşının ise 5.775 TL'ye yükseldiği belirtilirken, Mart ayı enflasyonu ile birlikte en düşük memur maaşının 13.081 TL, en düşük memur emekli maaşının ise 8.732 TL seviyesine ulaştığı açıklandı.