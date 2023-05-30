Emeklilere güzel haber! O maaşı alan herkese ek ödeme! O tarihe kadar başvuru yapanların hesabına 7.500 TL!







İŞTE İŞ BANKASI'NIN PROMOSYON MİKTARLARI











Geçtiğimiz yıl emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği promosyon ödemeleri, bu yıl da büyük bir heyecanla takip edilmektedir. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, yeni güncellenen rakamlarla promosyon ödemelerinde yeni rekorlar kırılmış durumdadır. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir merak ve ilgiyle karşılanmaktadır. Emekliler için maddi anlamda önemli bir destek olan promosyon ödemeleri, bankaların emeklilere sunmuş olduğu bir avantajdır. Yüksek promosyon ödemeleri, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlamakta ve tercih edilen bankalar arasında bir seçenek zenginliği yaratmaktadır.Son açıklamalara göre, promosyon ödemelerinin maaş aralıklarına göre değiştiği belirtilmiştir. İş Bankası, bu konuda en fazla 7.500 Türk Lirası'na kadar ödeme yapacağını duyurmuştur. Promosyon ödemeleri, maaş aralığına göre belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: Maaş aralığı 0 - 3.500 Türk Lirası (3.500 Türk Lirası hariç) olanlara 4.500 Türk Lirası Maaş aralığı 3.500 Türk Lirası - 7.500 Türk Lirası (7.500 Türk Lirası hariç) olanlara 5.250 Türk Lirası Maaş aralığı 7.500 Türk Lirası - 10.000 Türk Lirası (10.000 Türk Lirası hariç) olanlara 6.750 Türk Lirası 10.000 Türk Lirası ve daha fazla maaş alanlara ise 7.500 Türk Lirası tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon ödemesi almak isteyenlerin taşıması gereken temel şartlar arasında maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınması bulunmaktadır. Detaylı bilgilere İş Bankası'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.