Finans
30 Mayıs 2023 - 22:30

Emeklilere güzel haber! O maaşı alan herkese ek ödeme! O tarihe kadar başvuru yapanların hesabına 7.500 TL!

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen promosyon ödemeleriyle birlikte birçok emekli vatandaş, maaşlarını daha yüksek promosyon ödemeleri sunan bankalara taşımıştı. Son gelen haberlere göre, bir banka bu yarışta çıtayı resmen zirveye taşımış durumda! Yeni güncellenen rakamlarla birlikte promosyon ödemelerinde yeni rekorlar kırılmış durumda ve emekliler arasında büyük bir merakla beklenen bu gelişme büyük ilgi çekiyor. İşte ayrıntılar...

Finans
30 Mayıs 2023 - 22:30
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Emeklilere güzel haber! O maaşı alan herkese ek ödeme! O tarihe kadar başvuru yapanların hesabına 7.500 TL!
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Geçtiğimiz yıl emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği promosyon ödemeleri, bu yıl da büyük bir heyecanla takip edilmektedir. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, yeni güncellenen rakamlarla promosyon ödemelerinde yeni rekorlar kırılmış durumdadır. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir merak ve ilgiyle karşılanmaktadır.

Emekliler için maddi anlamda önemli bir destek olan promosyon ödemeleri, bankaların emeklilere sunmuş olduğu bir avantajdır. Yüksek promosyon ödemeleri, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlamakta ve tercih edilen bankalar arasında bir seçenek zenginliği yaratmaktadır.

İŞTE İŞ BANKASI'NIN PROMOSYON MİKTARLARI

İŞ BANKASI



Son açıklamalara göre, promosyon ödemelerinin maaş aralıklarına göre değiştiği belirtilmiştir. İş Bankası, bu konuda en fazla 7.500 Türk Lirası'na kadar ödeme yapacağını duyurmuştur. Promosyon ödemeleri, maaş aralığına göre belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Maaş aralığı 0 - 3.500 Türk Lirası (3.500 Türk Lirası hariç) olanlara 4.500 Türk Lirası

Maaş aralığı 3.500 Türk Lirası - 7.500 Türk Lirası (7.500 Türk Lirası hariç) olanlara 5.250 Türk Lirası

Maaş aralığı 7.500 Türk Lirası - 10.000 Türk Lirası (10.000 Türk Lirası hariç) olanlara 6.750 Türk Lirası

10.000 Türk Lirası ve daha fazla maaş alanlara ise 7.500 Türk Lirası tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon ödemesi almak isteyenlerin taşıması gereken temel şartlar arasında maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınması bulunmaktadır. Detaylı bilgilere İş Bankası'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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