Emeklilere hem zam hem zamlı promosyon! Cüzdanlar parayla dolup taşacak: Yeni promosyon rakamları erken sızdı!

Bankalar ay sonuna kadar geçerli olacak kampanyalı ödeme promosyonlarını açıkladı. Emekliler de bu kampanyadan yararlanacak. Başvuruda bulunursanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz.
Öte yandan Yapı kredi transferi ile emekli maaşı ve promosyon büyüklüğü neredeyse eşitlendi. Emeklilere ne kadar TL promosyon ödeniyor? Mart 2023'ten itibaren emekli vatandaşlar aşağıdaki promosyonları alacaktır: 3500 Türk Lirasından az alanlar: 4500 Türk Lirası 3500-7500 Türk Lirası arası maaş alanlar için: 5250 Türk Lirası 7500-10000 Türk Lirası maaş alanlar için: 6750 Türk Lirası 10000 Türk Lirası ve üzeri alanlar için: 7500 Türk Lirası