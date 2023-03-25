Finans
25 Mart 2023 - 13:45

Emeklilere hem zam hem zamlı promosyon! Cüzdanlar parayla dolup taşacak: Yeni promosyon rakamları erken sızdı!

Emekli vatandaşlar başvurduklarında hem 7500 Türk Lirası emekli maaşı hem de aynı tutarda promosyon alacaklar. Emekli maaşı ve promosyon ödemeleri eşitlendi. Hangi banka bu seçeneği sunuyor? Kampanya hakkında da detaylı bilgiye haberimizden erişebilirsiniz…

Finans
25 Mart 2023 - 13:45
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Emeklilere hem zam hem zamlı promosyon! Cüzdanlar parayla dolup taşacak: Yeni promosyon rakamları erken sızdı!
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Bankalar ay sonuna kadar geçerli olacak kampanyalı ödeme promosyonlarını açıkladı. Emekliler de bu kampanyadan yararlanacak. Başvuruda bulunursanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

emekli promosyonu



Öte yandan Yapı kredi transferi ile emekli maaşı ve promosyon büyüklüğü neredeyse eşitlendi. Emeklilere ne kadar TL promosyon ödeniyor? Mart 2023'ten itibaren emekli vatandaşlar aşağıdaki promosyonları alacaktır:

3500 Türk Lirasından az alanlar: 4500 Türk Lirası

3500-7500 Türk Lirası arası maaş alanlar için: 5250 Türk Lirası

7500-10000 Türk Lirası maaş alanlar için: 6750 Türk Lirası

10000 Türk Lirası ve üzeri alanlar için: 7500 Türk Lirası

EN AZ EMEKLİ PROMOSYONU 6750 TÜRK LİRASI!

Mevcut emekli maaşı güncellemesi ile sağlanan tutarlar sabit kalırsa, emekliler çok sayıda promosyon alabilir. Çünkü 5500 Türk Lirası olan emekli maaşı bir anda 7500 Türk Lirasına çıktı.

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