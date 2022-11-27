EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 09:42

Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek

Emekliler maaş zammını beklerken müjdeli haber geldi. O ücrete TÜFE zammı geliyor yılda iki kez 2 bin 500 lira ödeme alacaklar. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 09:42
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Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek


Türkiye’deki milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamma odaklandı. Her geçen gün geçim derdi büyüyen emekliler ilk olarak bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleriyle ek gelir sağlamıştı. Ayrıca emeklilere yıl içerisinde iki kez de bayram ikramiyesi ödenecek.

Meclise verilen kanun teklifi ile emeklilere müjdeli haber verildi. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde emekli bayram ikramiyelerine yüzde 130 zam yapılacak ve bayram ikramiyeleri her yıl TÜFE zammına göre hesaplanacak.

Emeklilere müjde 2500 TL oluyor!



Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tarafından meclise sunulan kanun teklifinde, emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin 500 liraya yükseltilmesi ve her yıl TÜFE’ye göre zam yapılması yer alıyor. Kanun teklifinin Meclis’te kabul edilmesi ve ardından yasalaşması halinde emeklilere Ramazan bayramında 2 bin 500 ve kurban bayramında 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 5 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi 2019 yılında 1000 TL olarak ödenmeye başlanmış ve 2020 – 2021 – 2022 yıllarında da 1.100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. 2022 yılında enflasyon rakamlarının yükselmesiyle birlikte bayram ikramiyesinde de büyük bir artış yapılması bekleniyordu. Ancak beklenen karar çıkmadı ve bayram ikramiyeleri 1.100 + 1.100 TL toplamda 2 bin 200 lira olarak ödenmişti.

Şimdi ise Meclis’e sunulan teklif büyük bir önem arz ediyor. Emekli maaşlarında yapılan artışa ek olarak bayram ikramiyesinin de 2 bin 500 liraya yükseltilmesiyle emekliler çifte bayram yapacak.

Milyonlarca emekli ve emekli olmayı bekleyenler bu haber ile büyük bir sevinç yaşadı. Kanun teklifinin geçer oy alması durumunda Türkiye’deki tüm emeklilere Ramazan Bayramı’nda 2 bin 500, Kurban Bayramı’nda da 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 5 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ayrıca bayram ikramiyesi için herhangi bir şart gerekmiyor. Emeklilik hakkı elde etmiş tüm kişilere herhangi bir başvuru ya da şart olmadan bayramdan bir ya da iki gün önce ödemeler yapılıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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