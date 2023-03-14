Emeklilere kaçırılmaz nakit kampanyası! Şartlara uyanlara 100.000 TL ödenecek!

Vakıfbank yeni kampanyasıyla emekli maaşı alan tüm emeklilere nakdi kredi
ödeyeceğini resmi internet sitesinde duyurdu. Sunduğu kampanyalarla adından söz ettiren Vakıfbank'tan yeni bir hamle. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanan kişilere 100.000 TL'ye kadar ilgili faiz ve ihracı ile tüm emeklilik kredilerinde ödeme yapacağını ve bu ödemeleri kendi hesaplarına yatıracağını açıkladı.
BAŞVURUN 100 BİN TL'YE SAHİP OLUN!
Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapan ve kredi kullanmak isteyen tüm emeklilere 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeli kredi paketleri sunmaktadır. Bu paketler ile işlemler için nakdi kredi kullanan kişilerin ödemeleri belirlenen poliçeler dahilinde hızlı bir şekilde hesaba geçmektedir. Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bankanın belirlediği şartlara göre 100.000 TL'ye kadar olan tutarı hızlı bir şekilde hesabınıza çekebilir ve ilk havaleyi 90 gün erteleyerek bu kredilerden yararlanabilirsiniz. Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 100.000 TL kredi isteyen emeklilerin tamamı banka müşterisi ise işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve nakdi kredi ödemeleri uygun faiz oranı ile bir hesaba aktarılacaktır. Emeklilik hesabınız üzerinden kredi başvurusunda bulunmak ve kredi almak istiyorsanız bu kredilerde emekli kredisi adı altında alabileceğiniz 24ay vadeli kredi alabilirsiniz. Vakıfbank emekli kredisi kampanyasına katılmak isterseniz, başvurunuzu tamamlamak için 100.000 TL kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, banka şubeleri aracılığıyla kimlikleri ile kolayca işlem yapabilirler. Vakıfbank hesabı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak isterlerse Vakıfbank'ın başlattığı bu kredi kampanyası ile internet bankacılığı uygulaması üzerinden de bu kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.
VAKIFBANK 2023 PROMOSYON
3.500-7.500 TL arasında emekli aylığı alanlar: 3.500 TL 7.500-10.000 TL arasında emekli aylığı alanlar: 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlar 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmaktadır.