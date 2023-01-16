Emeklilere kesenin ağzı açıldı: Bu banka paraya boğuyor! Emeklilere özel 7000 TL geri ödemesiz para verilecek

Milyonlarca EYT'li emeklilik yolunda: Kamu bankaları yüksek promosyonlar sunuyor
YAPI KREDİ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU: MAAŞA GÖRE DEĞİŞEN ÖDEMELER
Son dönemde Emekli Sandığı (EYT) sistemi ile emekli olan vatandaşların sayısı arttı. Öte yandan, ortalama 2 milyon civarında EYT'den emekli olacak vatandaşın bulunduğu belirtiliyor. EYT'liler emekli olduğu vakit promosyon ödemelerine zam yapabilir. Bu doğrultuda EYT'lilere sunulacak fırsatlar tekrardan gözden geçirilecek. Kamu bankaları ve diğer bankalar EYT'lilere yüksek promosyon ödemeleri sunarak onların tercihini kazanmaya çalışacak. Yapı kredi bankası da emekli promosyonu konusunda öne çıkıyor. Emeklinin maaşına göre değişen promosyon ödemeleri yapılıyor. Örneğin; maaşı 3.499 TL ve altı olan emeklilere 4.200 TL, 3.500 TL-7.499 TL arasında maaş alan emeklilere 4.900 TL, 7.500 TL-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 6.300 TL ve maaşı 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 7.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Ancak, Bu promosyon ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Ayrıca, EYT'lilerin promosyon ödemelerinde en düşük ödemenin, en düşük emekli maaşının 2 katı olacağı kararı alınması durumunda çok farklı promosyon tutarları ile karşılaşılabilir. Bu nedenle EYT'liler emekli olduklarında promosyon ödemelerinde dikkatli olmalı ve kendilerine en yüksek promosyon ödemesini teklif eden bankayı tercih etmeliler.