Emeklilere kesenin ağzı açıldı! Karar çıktı: Tamı tamına 14.000 TL ödeme müjdesi verildi!

Emekli aylığı alan vatandaşlara, aylık kredi almaları için 36 ay vade ile ödemeler gerçekleştirileceğine dair açıklama yapıldı. Emekli olmuş vatandaşlar 36 ay vade imkanına sahip ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, uygun faizlerle beraber kredi ödemeleri alabilecekler. Emekli maaş hesabı üzerinden başvuru tamamlanarak kredi alınabilecek kampanyalara katılım sağlanabilir. Kampanyalar kamu ve özel bankalarda mevcuttur.
ZİRAAT VE DİĞER KAMU BANKALARINDAN ÖDEME YAPILACAKZiraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli aylığı alan kullanıcılara internet bankacılığı üzerinden 14.000 TL'ye varan kredi imkanı sunmaktadır. Kamu bankalarından özellikle geçmiş zamanlarda kredi ve kredi kartı kullanmış kişiler düşük faiz oranlarıyla kredi ödemesi alabilmekteler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden geçmişte kredi almamış kişiler, yüksek limitli kredi başvurusunda da bulunabilmekteler.
GARANTİ BANKASI ARACILIĞIYLA 14.000 TL EMEKLİ ÖDEMESİ YAPILACAK
Emekli maaşlarını Garanti Bankası aracılığıyla çeken vatandaşların nakde ihtiyaçlarının olması halinde, mobil bankacılık uygulaması ile birlikte 14.000 TL kredi başvuru işleminde bulunabilirler. 7/24 sağlanacak olan bu kampanyadan yararlanacak vatandaşlar, mobil bankacılık ile istedikleri zaman ödeme alabilecekler. Garanti Bankası şubeleri aracılığıyla da bu işlemler gerçekleştirilmektedir. Bireysel müşteri temsilcileri üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kendilerine verilecek olan kredi başvuru formunu doldurmalıdır. Bu şekilde 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunulmuş olacaktır.