Emeklilere koşul yok şart yok! 7000 TL ek ödeme almak için tek yapmanız gereken bu!

HANGİ DURUMLARDA EK GELİR VERİLECEK?

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA SON KARAR NE?

HANGİ BANKA 7.000 TÜRK LİRASI EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

TEB'DEN MÜŞTERİLERİNE 100 TL JESTİ GELDİ

TEB 100 TL BONUS KAMPANYASI NEDİR?

Bu açıklama kapsamında SSK, Bağ-Kur ve sandık fark etmeksizin tüm emekliler 7.000 Türk Lirası almaya hak kazanacak.Bu son dakika haberi tüm emeklilerin yüzünü güldürecek. Emeklilik yeri ne olursa olsun her emekli 7.000 Türk Lirası alacak. Emekli maaşınız arttıkça bu miktar artabilir. Ayrıca taban fiyatı 7.000 Türk Lirası olan bu program ile ekstra para kazanabilirsiniz.Bankalar emekli olduktan sonra müşterilerine destek olmaktan asla vazgeçmezler. Bu dönemde emekliler her zaman kendilerini tatmin edecek kolay kredi seçenekleri aramaktadır. Ayrıca promosyon alan emekliler de maaş zammı müjdesini aldı. Bankalar, emeklileri çekmek için zaman zaman bu faydalı girişimleri başlatır. Bu yaklaşımla bankalar düzenli geliri olan müşteriler edinmektedir. Emekliler artık geri ödemek zorunda kalmadan ekstra para kazanabilecekleri için daha rahat hissediyorlar.Tüm bankaların kazançlı fırsatlar sunduğu bir dönemde emekliler için ek gelir imkanı sağlıyor. Yani emeklilik promosyonunu kullanmak tüm emekliler için en iyi yoldur. Bankalar bu geri ödemesiz ek ücretler için neredeyse hiçbir ücret talep etmezler. Tek yapmanız gereken banka ile anlaşmak, ilgili şartları kabul etmek ve başvuruda bulunmak.Bankanın emeklilere ekstra nakit sağlama girişimi sayesinde her emekli en az 7000 TL alacak. Emekli maaşınız artarsa bu oran da artabilir. Halihazırda emekli maaşı alan bankalar da bu promosyondan yararlanabilmektedir. Ancak olmazsa promosyon veren başka bir bankaya geçiş yapmanız gerekebilir. 7000 promosyon veren bankalar Yapıkredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Halkbank ve Garanti BBVA'dır.TEB, bir müşteriye 100 TL hediye edeceğini duyurdu. Banka, kampanya koşullarını açıklamanın yanı sıra kampanya bitiş tarihini de müşterilere bildirdi. 2023 yılında özel bankalardan TEB yeni bir kampanya ile müşterilerini sevindirdi. Banka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 21 Şubat'ta başlayan kampanyanın 21 Mart'ta sona ereceğini söyledi.TEB, mobilya alan müşterilerine 100 TL bonus vereceğini açıkladı. TEB ayrıca müşterilerine şu açıklamayı yaptı: “21 Şubat – 21 Mart tarihleri arasında mobilya sektöründe yapacağınız her 1.500 Türk Lirası ve üzeri harcamanıza 50 Türk Lirası ve toplamda 100 Türk Lirası bonus kazanma fırsatını kaçırmayın”. Kullanılmayan ikramiyelerin kaldırılma tarihi 8 Nisan 2023 olarak açıklandı. Kampanyaya katılmak için para harcamadan önce CEPTETEB mobil uygulaması kullanılarak veya 4616'ya MOBİLYABONUS yazılarak katılım sağlanabileceği tespit edilmiştir. 21 Mart'a kadar geçerli olan kampanyanın sadece mobilya alımlarında geçerli olduğu açıklandı. Müşteri bazlı promosyonlar, müşterilerin 100 Türk Lirasına kadar bonus kazanmasını sağlar. Kampanya boyunca harcadığınız her 1.500 Türk Lirası için 50 Türk Lirası bonus ve toplam 100 Türk Lirası hediye alacaksınız. Aynı işyerinden aynı gün yapılan farklı harcamalar için her zaman ilk harcama dikkate alınır. Kampanya sadece yurt içi işlemler içindir. SMS ile kampanyalara katılmak için TEB'e kayıtlı telefonunuzdan SMS göndermeniz gerekmektedir. Promosyona katılmadan önce yapılan masraflar dikkate alınmayacaktır. KDV ve ÖİV dahil giden SMS bedeli Turkcell ve Türk Telekom için 1,00 Türk Lirası, Vodafone için 0,40 Türk Lirası olarak hesaplandı.