Emeklilere maaş ve bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: En düşük ödeme 9.500 TL..







EMEKLİ MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN YAPILACAĞI TARİH







SSK MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞKUR ÖDEME TARİHLERİ

Ramazan ve Kurban bayramında emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. EYT'ler dahil tüm emekli vatandaşlar için geçerli olan bu kararın ardından milyonlarca kişi "Emeklilik ödeneğim ne zaman ve hangi gün ödenecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ramazan bayramı öncesi maaş ve ikramiye bilgilerine ilişkin genelge yayınladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler de dahil olmak üzere tüm emekliler için beklenen bayram ikramiyesi tarihlerini açıkladı.SSK'ya göre maaşlarını 17, 18, 19, 20'sinde alanlara 14 Nisan'da, maaşlarını 21, 22, 23'ünde alanlara 15 Nisan'da, maaşlarını 24, 25, 26'sında alanlara ise 16 Nisan'da ödeme yapılacak.Emekli Sandığı aylık yararlanıcılarına ramazan bayramı ikramiye ödemeleri 19 Nisan 2023, ödeme günleri 25 ve 26'sında olan Bağkur'daki aylık hak sahiplerine 17 Nisan 2023'te, ödeme günleri 27 ve 28'inde olanlara ise 18 Nisan 2023'te ödemeleri gerçekleştirilecek.