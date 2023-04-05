Emeklilere maaş ve bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: En düşük ödeme 9.500 TL..

Ramazan ve Kurban bayramında emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. EYT'ler dahil tüm emekli vatandaşlar için geçerli olan bu kararın ardından milyonlarca kişi "Emeklilik ödeneğim ne zaman ve hangi gün ödenecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ramazan bayramı öncesi maaş ve ikramiye bilgilerine ilişkin genelge yayınladı.
EMEKLİ MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN YAPILACAĞI TARİH
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler de dahil olmak üzere tüm emekliler için beklenen bayram ikramiyesi tarihlerini açıkladı.