EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 16:28

Emeklilere maaş ve bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: En düşük ödeme 9.500 TL..

EYT'liler ile birlikte milyonlarca emeklinin bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Asgari emekli maaşı da 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 yılı emekli maaşı prim ödeme tarihine ilişkin çalışma başlatılırken son dakika açıklaması yapıldı. Maaş ve bayram ikramiye ödeneklerinin ödeme tarihleri ​​açıklandı. Peki, 2023 yılı için bayram ikramiyesi ve maaş ödemesi ayın hangi döneminde yapılacak? Detaylar haberimizde..

EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 16:28
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Emeklilere maaş ve bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: En düşük ödeme 9.500 TL..
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Ramazan ve Kurban bayramında emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. EYT'ler dahil tüm emekli vatandaşlar için geçerli olan bu kararın ardından milyonlarca kişi "Emeklilik ödeneğim ne zaman ve hangi gün ödenecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ramazan bayramı öncesi maaş ve ikramiye bilgilerine ilişkin genelge yayınladı.

Emeklilere maaş ve bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

EMEKLİ MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN YAPILACAĞI TARİH



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler de dahil olmak üzere tüm emekliler için beklenen bayram ikramiyesi tarihlerini açıkladı.

SSK MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

SSK'ya göre maaşlarını 17, 18, 19, 20'sinde alanlara 14 Nisan'da, maaşlarını 21, 22, 23'ünde alanlara 15 Nisan'da, maaşlarını 24, 25, 26'sında alanlara ise 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞKUR ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı aylık yararlanıcılarına ramazan bayramı ikramiye ödemeleri 19 Nisan 2023, ödeme günleri 25 ve 26'sında olan Bağkur'daki aylık hak sahiplerine 17 Nisan 2023'te, ödeme günleri 27 ve 28'inde olanlara ise 18 Nisan 2023'te ödemeleri gerçekleştirilecek.

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