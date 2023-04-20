Emeklilere maaşa ek bir ikramiye daha! O banka müjdeyi verdi: Bunu yapan 7500 TL'yi alıp kenara koyacak!







EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ!







Emeklilere aylık ve bayram ikramiyeleri dışında promosyon ödemeleri sağlanmaktadır. Yüksek miktarda ücret yatırılmaktadır. Yatırılan promosyon ödeme tutarı ne kadardır? Merak edilen detaylar haberimizde.Emekli vatandaşların hesaplarına aylıkları ve bayram ikramiyeleri yatırılmaktadır. Emekli hesaplarına aylık ve ikramiyelerin haricinde yüksek miktarda ödemeler yatırılacaktır.Geçtiğimiz yakın zamanda emekli olan vatandaşların hesaplarına emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri yatırılmıştır. Hesaplara yatırılan aylıklar ve ikramiyeler zamlı olarak yatırılmıştır. Emeklilerin yüzlerini güldürecek ödeme haberi de netleşmiş bulunmaktadır. Emekli aylıkları alınan bankalardan yüksek miktarda promosyon ödemesi yatırılacaktır. Emekli aylığı alınan bankaya ilk aylığın yatması ardından promosyonunuzun yatırılacaktır. Aylığın yatırılması sonrasında ilk 3 gün içerisinde ödemeler hesaplara yatırılacaktır. Promosyon ödemeleri nakit olarak yatırılmaktadır. Bankaların hepsi aynı promosyon ödemesi yapmamaktadır. Promosyon miktarları değişiklik göstermektedir. İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank'ta vatandaşların maaşları göz önünde bulundurularak 7500 TL'ye varan ödeme yatırılacaktır. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası emekli maaşlarına bakarak 5000 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır.