Emeklilere Mart ayı piyangosu vurdu! ING Bank promosyon rakamını zirveye taşıdı! Emeklinin yüzünü mart ayında ING Bank güldürdü. Emekliyi sevindirecek kampanya haberini paylaştı. Güncel promosyon rakamları ile emeklinin kıstasına giren ING Bank'dan mart ayı sürprizi. İşte emekliye verecekleri ek ödemeler, promosyon miktarları ve diğer kampanyaları ile ING Bank. Tüm detaylar haberimizde...
EMEKLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK KAMPANYAYI ING BANK YAPTIMart ayının gelmesiyle birlikte bankalardan beklenen promosyon ödeme miktarlarında beklene seviyeyi ING Bank yaptı. Müşterilerinin yüzünü güldürecek mart ayı kampanyası haberimizde olacak.
Emekli denildiğin ilk akla gelen şey bankaların verecekleri promosyon ödeme miktarları geliyor. En azından bankacılık sektöründe durum böyle. Emekli müşterilerini ellerinde tutabilmek için bankalar birbirleri ile rekabet içine giriyorlar. Mart ayı için beklenilen promosyon sürprizi ise ING Bank yaptı. EYT yasası ile birlikte gözler bankalara çevrilmişti. İlk maaşlarını almaya hazırlanan EYT'liler için banka seçimi de bir hayli önem arz ediyordu. Maaşlarını hangi bankadan alacakları ve bununla ilgili araştırmalar yapan EYT'liler için bankalar kampanyalarını tek tek duyurmuştu. Fakat ING Bank emekliler için öyle bir kampanya yaptı ki emeklinin tercihini zorlaştıracak. İşte diğer ayrıntılar...
3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler için bankalar promosyon ödemeleri yapıyor. Fakat bu durumu taahhüt etmeniz gerekiyor. Yani siz bankaya maaşınızı 3 yıl boyunca bu bankadan alacağınıza dair söz verirseniz bankada size bir takım ek ödemeler ve promosyon ödemeleri yapıyor.
Bayram ikramiyeleri de sene de iki defa bayram önceleri veriliyor. Bankaların yaptıkları bu kampanyalar, nakit avans fırsatları ile birlikte müşterilerini ellerinde tutmayı amaçlıyorlar. Ing bank mart ayı için emekliyi kendisine çekecek ve mevcut müşterilerini elinde tutacak bir kampanya fırsatı sundu. Emeklinin sıklıkla araştırdığı, bu zorlu ekonomik süreçte çok önemli bir ödeme olan promosyon ödemeleri önem arz ediyor. Bu nedenle banka tercihi yaparken sık eleyip sık dokuyorlar.
İşte ING Bank'ın Mart ayına özel güncel promosyon ödeme miktarları şu şekilde: 3 bin 500 TL’ye (3 bin 500 TL dahil değil) 4 bin 500 TL promosyon ödemesi, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL dahil değil ) 5 bin 250TL promosyon ödemesi, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL (10 bin TL dahil değil ) 6 bin 750 TL promosyon ödemesi, 10 bin TL ve üzerindeki maaşlar için ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alınacak.