Emeklilere mart ayı sürprizi! Ödemeler hız kazandı: O banka rekor promosyonu verecek







BANKALARIN YENİ PROMOSYON TUTARLARI







Emekli vatandaşlar en avantajlı promosyon ödemesinden faydalanabilmek için bankaların yeni promosyon tutarlarını merakla araştırıyor. Peki hangi bankada ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli maaşlarına 2023 senesi itibariyle yapılan zamlardan sonra en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olmuş ve emekli vatandaşlar da bankaların promosyon tutarlarının güncellenmesini beklemeye başlamıştı. Yeni maaş zamlarından sonra bankaların promosyon tutarları değişti.Ziraat Bankası SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur emeklisi vatandaşlardan 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası promosyon ödemesinden faydalanmak için bankada 3 sene kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Halkbank 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Bankada 3 sene kalma taahhüdü veren müşteriler promosyondan faydalanabiliyor.Vakıfbank 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin TL promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemesi için 3 sene bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor. ING Bank ise emekli vatandaşlara 5 bin 250 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Banka promosyon kampanyasından faydalanmak için müşterilerin maaşlarını bankaya taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. ING Bank emekli promosyonları şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak.