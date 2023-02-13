Emeklilere Mart'ta 3 ödeme birden! Listede yer alanlar onbinlerce lira toplu para alacak







EMEKLİ İKRAMİYELERİ







Emekli vatandaşların internet üzerinden en çok araştırdığı konular arasında promosyon ve ikramiye tutarları yer alıyor. Peki emekli vatandaşlar ikramiye ödemelerini ne zaman alacaklar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşlar Ocak ayında ilk zamlı maaşlarını aldı. Promosyon ödemeleri ise 8 bin TL'ye kadar yapılıyor. Nisan ve Haziran aylarında SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaşların hesaplarına 1.100 TL emekli ikramiyesi yatması bekleniyor. Aynı zamanda emeklilerin maaşlarına Temmuz ayında zam yapılması bekleniyor. Emeklilerin yüzünü güldürecek ödemeler ise ikramiye, promosyon ve refah payı şeklinde yapılacak.Ocak ve Haziran ayını kapsayan 6 aylık enflasyon oranlarına göre emeklilerin zam oranları da belirlenecek. Aynı zamanda yapılacak yeni zam oranıyla birlikte emekli vatandaşların promosyon ödemelerine de zam gelmesi bekleniyor. Yeni promosyon düzenlemelerini başlatan bankaların promosyon ödemelerinin 8 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Aynı zamanda son senelerde yapılan ikramiye ödemeleri de bu sene Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi olarak 1.100 TL emekli vatandaşların hesabına geçecek. Tüm bunların yanında emekli vatandaşların maaşlarına Temmuz ayında yeni bir ara zam yapılması bekleniyor.